Vacaciones de verano con alertas por El Niño: por qué detenerse debajo de un puente puede ser peligroso cuando hay granizo

Con el fenómeno de El Niño durante las vacaciones de verano, hay cada vez más pronósticos de lluvias intensas, tiempo inestable y podría llegar a caer granizo. Ante ese contexto, es clave estar preparado antes de salir a la ruta y saber qué hacer no solo para manejar en esas circunstancias hasta llegar a un lugar seguro, sino también para evitar mayores daños en los vehículos.

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¿Cómo resguardarse de manera segura cuando cae granizo?

Cuando comienza a caer granizo, los conductores suelen frenar debajo de un puente, detenerse en la banquina o buscar refugio en lugares no habilitados para evitar que las piedras dañen sus autos. Sin embargo, es una maniobra que aumenta los riesgos de accidentes y puede ser todavía más peligrosa.

“Estas detenciones pueden generar situaciones de peligro, especialmente en rutas y autopistas donde otros vehículos continúan circulando. La prioridad debe ser siempre resguardar la integridad de las personas”, remarcaron desde La Segunda Seguros y aconsejaron seguir las siguientes pautas:

Reducir la velocidad de manera gradual: evitar frenadas bruscas, volantazos y aceleraciones repentinas.

evitar frenadas bruscas, volantazos y aceleraciones repentinas. Aumentar la distancia de seguridad: con el pavimento mojado se necesita más espacio para detener el vehículo.

con el pavimento mojado se necesita más espacio para detener el vehículo. Encender las luces bajas y los limpiaparabrisas: son fundamentales para mejorar la visibilidad y advertir a otros conductores de nuestra presencia.

son fundamentales para mejorar la visibilidad y advertir a otros conductores de nuestra presencia. Evitar detenerse debajo de puentes, sobre la calzada o en la banquina: si las condiciones lo permiten, lo mejor es buscar una salida y detenerse en un lugar seguro, fuera de la circulación.

Desde la empresa recordaron que la prevención también comienza antes de emprender el viaje. “Revisar el estado del vehículo, consultar las condiciones meteorológicas y conocer qué cobertura contempla el seguro ante daños por granizo son parte de los cuidados previos”, señalaron.

¿Cubre el seguro los daños por granizo?

En caso de que tu vehículo sufra daños por una tormenta de granizo, es clave revisar la póliza vigente para conocer si tu seguro lo cubre. Habitualmente, este tipo de daños están contemplados en seguros contra todo riesgo o coberturas que incluyen la caída de granizo de manera específica.