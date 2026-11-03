Vacaciones por un día: escapada a Suipacha por $160.000 por persona, con ruta de quesos, arándanos, almuerzo y transporte incluido desde CABA

A poco más de una hora de viaje de la Ciudad de Buenos Aires, hay un pueblo llamado Suipacha que ofrece una alternativa ideal para quienes buscan hacer una escapada gastronómica sin necesidad de organizar el traslado por cuenta propia. La propuesta es recorrer la Ruta del Queso y el Arándano, un paseo de día completo que incluye contacto con la naturaleza, productos regionales, turismo rural y gastronomía por $160.000 por persona.

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La excursión es organizada por la agencia Flor de Buenos Aires y está prevista para el domingo 15 de noviembre. El paquete incluye traslado de ida y vuelta en micro, coordinador durante el recorrido y una visita guiada por la ciudad de Suipacha. La jornada también incluye dos paradas en establecimientos rurales, donde los visitantes pueden conocer la producción local y participar de degustaciones.

Qué incluye la Ruta del Queso y el Arándano en Suipacha

Uno de los puntos del recorrido es Cabaña Piedras Blancas, un establecimiento dedicado a la elaboración de quesos de cabra gourmet. Allí, los visitantes pueden conocer sus productos y disfrutar de una degustación. La segunda parada es Il Mirtilo, una plantación especializada en arándanos y otros frutos rojos. La visita permite acercarse a esta producción regional y probar sus productos durante una degustación incluida en el paquete.

La experiencia también contempla un almuerzo completo. El menú incluye una empanada de carne como entrada, matambre de cerdo a la pizza con papas fritas o ensalada como plato principal y flan casero o helado de postre. Además, se ofrece una bebida sin alcohol.

Cuánto cuesta viajar a Suipacha desde Buenos Aires

El valor publicado por Flor de Buenos Aires es de $160.000 por persona. El precio corresponde al paquete desde el punto de embarque e incluye los servicios detallados, aunque no contempla compras personales ni el traslado de cada pasajero hasta el lugar de ascenso. Según la información de la agencia, la excursión tiene una duración aproximada de 8 a 20.30 y cuenta con distintas opciones de embarque: Ciudad de Buenos Aires, Quilmes, Avellaneda y Ciudadela.

Para quienes salen desde CABA, la agencia menciona referencias en Independencia y Lima y en Bernardo de Irigoyen 740, por lo que conviene confirmar el punto exacto al momento de reservar. La salida tiene cupos limitados. Para consultar disponibilidad, precio final y medios de pago, se puede contactar a Flor de Buenos Aires al 11 4418-7007 o ingresar a su sitio web.