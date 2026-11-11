Vacaciones baratas por un día en Buenos Aires: la escapada a un pueblo rural de 90 años con plaza y sabores caseros

Villa Espil, un increíble rincón del partido de San Andrés de Giles, celebró sus 90 años en octubre de 2026. Semanas atrás, en una jornada al aire libre, se dio lugar a diversos festejos, danzas, músicos en vivo, juegos inflables y puestos de artesanos y gastronomía a cargo de la Asociación Cultural y Recreativa y el Jardín de Infantes N°906 Rosa Peláez de Espil.

{{{htmlAmp}}}

Pero, ¿qué hace especial a Villa Espil? Con sólo seis calles, sus habitantes que no superan las 200 personas y llama la atención de los turistas por su tranquilidad y la naturaleza que lo caracteriza. Sin lugar a dudas, no es lo único.

Los sabores de la abuela Teresa

Uno de los principales atractivos del pueblo es Aromas de Campo, un restaurante que funciona en una casa reconvertida sin perder su esencia familiar. Allí, los platos “de la abuela Teresa” se convirtieron en el sello de la casa: empanadas de carne fritas, raviolones de verdura, sorrentinos, escabeches y picadas de fiambres, a los que Raúl Acosta —yerno de la figura más venerada— agrega el infaltable asado.

El lugar retoma el espíritu del antiguo almacén de ramos generales de Carlos Salvador Demeco, que abrió en los años 50 para ofrecer a los peones de campo, los vecinos y la gente de paso un lugar donde tomar un trago, abastecerse y encontrarse para charlar.

Un pueblo que nació de las postas

A diferencia de otros pueblos bonaerenses, Villa Espil no tiene estación de tren como punto de partida. Su origen se remonta a las tres postas de carretas que transitaban el polvoriento Camino Real a Cuyo y Chile en el siglo XVIII.

El pueblo comenzó a vislumbrarse en 1936, al mismo ritmo que avanzaba la construcción de la ruta N°7 tras el gesto del político Alberto Espil, quien donó los terrenos necesarios para la creación de la localidad como homenaje a la obra de su padre, Felipe Santiago, al frente de la intendencia de Giles.

El legado de los Espil está presente en cada escala del circuito histórico. La capilla San Felipe Apóstol, revestida de blanco y con un diseño modernista que data de 1960, es una de las postales más reconocibles del pueblo. En su interior se conserva la imagen del patrono en madera tallada a mano, donada por Alberto Espil.

La plaza principal, con sus simétricas hileras de plátanos, la Escuela Primaria N° 19 Domingo French y la Asociación Civil, Cultural y Recreativa completan el recorrido por los sitios fundacionales.

Tango en el campo

En 2011, la cercanía con la gran ciudad de Buenos Aires —a 87 kilómetros— sumó otro matiz a la identidad cultural del pueblo con la fundación del Taller de Tango Danza y Teatro. De allí salieron los artistas que integran la Agrupación Coreográfica Tanguera de Villa Espil, un motivo de orgullo para los poco más de 150 habitantes, más acostumbrados a los bailarines de danzas nativas, cantores populares y payadores. Buena parte de ese acervo se pondrá en escena durante la fiesta de aniversario.

Otro de los atractivos es el mural poblado de mariposas amarillas que decora una pared, reformada a la manera de un cuadro de colores intensos por las manos de los alumnos del pueblo. La postal es el punto final sugerente de una caminata por las calles de tierra.

Cómo llegar y cuánto cuesta

Desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Villa Espil son 87 kilómetros por Acceso Oeste hasta Luján y ruta 7. En transporte público, el micro 57 Atlántida sale desde Plaza Italia ($1.659) o Plaza Once ($2.619); el tren Sarmiento llega hasta Luján con trasbordo en Moreno ($1.273, con SUBE $823); la combi Fabe Bus va del Obelisco a Luján por $6.500 ida; y el remís La Nueva España cubre el trayecto Luján-Villa Espil (18 km) para 4 pasajeros por $30.000 más $1.200 de peaje (02323-442-242). Desde Luján también llega el colectivo 273 de la empresa La Isleña.

La entrada a la fiesta es gratuita. En la feria gastronómica, el pollo con ensalada cuesta $15.000.En Aromas de Campo, el menú que incluye empanada, tabla de fiambres caseros, parrillada, pastas, ensalada, bebida y postre sale $17.000, con 50% para chicos de 5 a 10 años (02325-15410175 / 02325-15654944 / jracosty@hotmail.com / Facebook: Aromas de Campo). Para más información: (02323) 15520179, turismosanandresdegiles@gmail.com o www.sanandresdegiles.gob.ar.