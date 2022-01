Tucumán: está prófugo el acusado de violar y embarazar a una niña de 10 años

Se trata de Carlos Alberto Merlos, expareja de la madre de crianza de la niña. Sobre él pesa una orden de captura nacional e internacional.

La Justicia dispuso la captura nacional e internacional de Carlos Alberto Merlos, un hombre de 54 años acusado de abusar sexualmente y embarazar a una niña de 10 años que se encontraba bajo el cuidado de su expareja en Tucumán. Este lunes, la niña dio a luz al bebé concebido mediante el abuso sexual y se encuentra internada.

Según consta en la investigación, la mujer que tiene a cargo a la niña desde que era bebé denunció ante la policía que la menor le había manifestado que fue abusada sexualmente por su expareja. Declaró, además, que hace un mes atrás notó el crecimiento del vientre de la pequeña por lo que le realizó una prueba de embarazo que dio resultado positivo, recién al séptimo mes de gestación, en octubre.

A partir de ello, tanto la mujer como la madre biológica de la niña realizaron la denuncia penal y, desde esa fecha, Merlos se encuentra prófugo de la Justicia provincial. El pasado 3 de enero el juez Gonzalo Ortega ordenó un allanamiento en la casa del acusado, ubicada en la ciudad de Lastenia, pero él no estaba allí.

"No sé dónde está", dijo la madre del acusado a la policía, y precisó que su hijo se había escapado en una motocicleta Zanella 110, de color azul.

Pedido de captura nacional e internacional para el acusado de violar y embarazar a una niña de 10 años en Tucumán

Si bien la mujer que cría a la niña aseguró que hacía cinco meses que no veía al agresor, que era vecino de la zona pero que no había convivido en la misma casa con la víctima, su madre biológica pide que la niña no regrese a la casa de su cuidadora, donde fue abusada, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Según trascendió, la menor nació en Tucumán junto a su hermano mellizo, pero su madre solo podía encargarse de criar a uno de sus hijos, por lo que la envió con una vecina. En ese contexto, Carlos Alberto Merlos, la pareja de la madre de crianza, violó a la niña y la dejó embarazada.

El fiscal Carlos Sale, que está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual durante la feria, solicitó una orden de captura nacional e internacional con el objetivo de hallar al acusado.

De acuerdo con lo informado por las fuentes judiciales, apenas se conoció la denuncia se conformó un equipo multidisciplinario para dar atención y contención a la niña, que incluyó a especialistas del Ministerio Pupilar y de la Defensa, de los Juzgados de Familia y de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia, y se aplicaron los protocolos para la interrupción legal del embarazo (ILE).

Sin embargo, debido al avanzado estado de gestación, el procedimiento de ILE resultó en el nacimiento de un bebé de siete meses, según señalaron los especialistas. También procedieron a tomar muestras de ADN para futuras comparaciones, en tanto la niña comenzará un tratamiento psicológico y cuando lo crea necesario podrá declarar en cámara Gesell.