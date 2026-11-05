Triple crimen en Varela: la querella solicitó una cautelar y la fiscalía intervino tras la difusión del video de la tortura

La difusión del video de las torturas a Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, generó diversos reclamos en las últimas horas. La familia de Brenda del Castillo pidió una medida cautelar para frenar su circulación mientras que la de Lara anunció que denunciará a los jueces a cargo de la prueba -entre ellos, Sandra Arroyo Salgado-.

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A las quejas se sumó la Fiscalía Federal N°. 2 de Morón que solicitó específicamente a los medios de comunicación que no publiquen el material.

El video había sido encontrado en el celular de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, alias “Roger”, un narco peruano detenido en otra causa, y forma parte de una investigación que sigue bajo secreto de sumario.

Qué pidió la familia de Brenda del Castillo

A través de su abogado, Fernando Burlando, la familia de Brenda presentó una cautelar urgente ante el Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez. El pedido busca que se prohíba a medios, portales, redes sociales y particulares publicar el video, sus audios, imágenes y transcripciones, y cualquier registro que muestre a las víctimas “en situación de cautiverio, sometimiento o muerte”.

Además, la querella reclamó que Meta, Google, TikTok, Telegram y otras plataformas retiren y bloqueen el contenido en 24 horas y que conserven los datos de las cuentas que lo subieron o compartieron. También solicitó la desindexación del material, es decir, que buscadores como Google dejen de mostrar en sus resultados los links a las publicaciones que difundieron el video.

El escrito apunta, además, a saber cómo se produjo la filtración. Por eso, Burlando pidió información sobre las copias del video, quiénes accedieron a ellas y cómo se resguardó la prueba, y reclamó que solo puedan verla las partes y los funcionarios indispensables, con un registro de cada consulta.

La presentación también incluye un pedido de protección para la hermana de Brenda, que habría recibido amenazas después de la difusión del video. La familia solicitó custodia policial, un dispositivo de alerta, reserva de domicilio y la prohibición de contacto por parte de los imputados, y que se evalúe su ingreso al Programa Nacional de Protección de Testigos.

Según la querella, las amenazas deben analizarse en el contexto de una organización narco, con acusados detenidos y otros que siguen prófugos.

Qué pidió la Fiscalía tras la difusión

La Fiscalía Federal N°. 2 de Morón, a cargo de Mariela Labozzetta, difundió un comunicado en el que pidió a los medios y profesionales de la comunicación que no difundan imágenes ni videos vinculados con los femicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. El objetivo, según explicó, es evitar la revictimización de las jóvenes y sus familias por lo sensible del contenido y al mismo tiempo, proteger la investigación, que está en pleno trámite y bajo secreto de sumario.

A su vez se recordó que el caso involucra violencia contra las mujeres en un contexto de crimen organizado, por lo que rigen la Convención de Belém do Pará, la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres y la Ley 27.372 de derechos de las víctimas de delitos.

La denuncia de la familia de Lara Gutiérrez

La familia de Lara anunció que iniciará acciones legales y denuncias disciplinarias contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que encontró el video en la causa por narcotráfico, y contra el juez Rodríguez. En un comunicado, explicó que su abogada, Verónica Veliz, ya le había pedido al juzgado que tomara medidas para evitar filtraciones de material sensible, como había ocurrido antes con fotos de las autopsias.

La familia calificó lo ocurrido como de extrema gravedad, advirtió que la difusión puede perjudicar la investigación y pidió que se controle con urgencia el origen del material. También recordó el impacto que tiene sobre los hermanos menores de Lara: “Basta de causar más dolor y daño psicológico a la familia”, reclamó.