Triple crimen en Varela: tras la filtración del video de torturas, Pequeño J hizo un pedido urgente que encendió las alarmas de la causa

La difusión del video de las torturas que sufrió Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple crimen en Florencio Varela, sumó un nuevo capítulo en la investigación del caso. Tony "Pequeño J" Janzen Valverde denunció haber recibido amenazas de muerte dentro del complejo penitenciario de Ezeiza.

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Según su abogado, Lucas Contreras Alderete, las intimidaciones ocurrieron después de que las imágenes se conocieran públicamente y generaran impacto por la brutal violencia explícita. El letrado aseguró que su representado escuchó amenazas de otros presos, alojados en otro sector del penal.

Las amenazas fueron denunciadas ante el Juzgado Federal N° 2 de Morón, que interviene en la causa por el triple crimen. La defensa solicitó que se adopten medidas urgentes para preservar la integridad física del detenido.

Según el documento presentado por Contreras Alderete, Pequeño J relató que el 5 de noviembre, mientras estaba alojado en el sector de alto riesgo del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, recibió amenazas verbales de parte de otros internos que se encontraban en el patio.

El abogado pidió que se disponga la separación preventiva de los presuntos agresores y que se evalúe el nivel de riesgo al que está expuesto Valverde. También solicitó la intervención del Servicio Penitenciario Federal y de la Procuración Penitenciaria.

La defensa también aclaró que las medidas de protección no deberían implicar un aislamiento sancionatorio ni restricciones adicionales que no estén justificadas.

El reclamo por la filtración del video

La denuncia por amenazas no fue la única presentación del abogado. Contreras Alderete también exigió que se investigue cómo se difundió el video que muestra las torturas contra Lara, que habría sido recuperado durante el peritaje de un celular secuestrado en otra causa por narcotráfico.

En las imágenes se observa a Pequeño J reteniendo a la adolescente mientras otro sospechoso, identificado como José Miguel Lozano Cerrón y actualmente prófugo, le amputa un dedo con una herramienta.

La prueba contradice la versión que Valverde había sostenido ante la Justicia al negar que había estado en la vivienda donde ocurrieron los hechos. El defensor cuestionó la legalidad del video y el alcance del procedimiento mediante el cual se obtuvo.

Por ello, reclamó acceso a las órdenes judiciales, las actas de secuestro y los informes técnicos sobre la extracción de los datos del teléfono. La investigación judicial por el triple femicidio continúa abierta y activa.