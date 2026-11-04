Triple crimen en Florencio Varela: hallaron un video de torturas en el celular de un narco clave que complica a "Pequeño J"

La Justicia federal que investiga el triple crimen de Florencio Varela encontró un video de más de dos minutos con las torturas a Lara Gutiérrez, de 15 años, una de las tres jóvenes asesinadas el 18 de septiembre de 2025.

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La filmación ubica a Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, en la escena del crimen a pesar de que él declaró que no estuvo ahí. Su abogado, Lucas Contrera Alderete, todavía no lo vio por el secreto de sumario.

El video fue hallado en el celular de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, que ya estaba preso por otra causa de narcotráfico y que, según la Justicia, habría liderado las torturas contra las tres jóvenes.

Por el hallazgo, el Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, dispuso un nuevo secreto de sumario.

Qué muestra el video del triple crimen

La filmación se grabó en la casa de Villa Vaettone, donde fueron asesinadas Brenda, Morena y Lara, y muestra a la adolescente mientras es interrogada y torturada. Su existencia fue revelada por el portal Encripdata, del periodista Agustín Ceruse.

Según la investigación, el crimen habría sido una venganza por un robo de droga. La causa ya tiene más de 17 detenidos y cinco prófugos internacionales, vinculados a una organización narco del Bajo Flores.

Cómo encontraron el video

Los integrantes de la banda se habrían compartido la filmación a través de Zangi, una aplicación de mensajería encriptada. Pero Macalopu Cafferata, el principal implicado en las imágenes, no la borró.

Su teléfono fue secuestrado en un allanamiento por una causa de narcotráfico que investiga la jueza Sandra Arroyo Salgado, en San Isidro. Al peritarlo, encontraron el video. La jueza compartió el hallazgo con el juzgado de Morón y se dispuso la detención de Macalopu en las dos causas.

Quién es Pablo Macalopu Cafferata

Es un ciudadano peruano de 35 años, con causas en Bolivia y Brasil, y es el interrogador que aparece en el video.

Su historia todavía es un misterio para los investigadores: la dirección que dio en la Argentina parecería ser falsa y, salvo en la causa de Arroyo Salgado, su nombre no aparece en fallos judiciales de los últimos años.