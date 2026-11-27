El peritaje del teléfono celular de uno de los detenidos aportó un elemento que los investigadores consideran relevante, aunque todavía rodeado de cautela. Los especialistas hallaron un audio de WhatsApp enviado 48 horas después del múltiple asesinato, en el que una voz masculina aún no identificada dice haber visto "la película en vivo". En la misma grabación se menciona a un tal "J", que según las sospechas sería Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J". Sin embargo, las fuentes judiciales consultadas fueron prudentes sobre su alcance probatorio. "En el audio, la persona dice que vio 'la película en vivo' y que J estaba creciendo. No podemos afirmar que se trate de una referencia a la transmisión del triple crimen", señalaron. La frase, contundente, todavía no alcanza para cerrar esa hipótesis.

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La sospecha que nació en los primeros días

La idea de que el ataque había sido emitido a distancia surgió desde el comienzo de la pesquisa. El 25 de septiembre del año pasado, tras el hallazgo de los cuerpos, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, había advertido que el responsable era "un desquiciado" que decidió disciplinar a sus lugartenientes mostrando lo que era capaz de hacer. La referencia apuntaba a una posible emisión mediante la aplicación de mensajería Zangi. En la misma línea, Celeste Magalí González Guerrero, detenida con prisión preventiva y pareja de Villanueva Silva, declaró ante el fiscal de La Matanza Adrián Arribas que la secuencia había sido compartida con destinatarios del conurbano bonaerense. "Me dijo que estaban haciendo una videollamada con quienes le dicen Papá y Lima, que estaban en José C. Paz", sostuvo la imputada. Tras el supuesto trasfondo vinculado al narcotráfico, el expediente dejó la órbita ordinaria de La Matanza y pasó al fuero federal, a cargo del juez de Morón Jorge Rodríguez y la fiscal Mariela Labozzetta.

"Roger", el capo que ordenaba y no ejecutaba

En paralelo, una causa por narcotráfico tramitada ante la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, con intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, permitió reconstruir la estructura superior de la organización y recuperar un registro fílmico del ataque. La pesquisa se inició el año pasado tras la captura de un sospechoso con 15 kilos de cocaína y derivó en el procesamiento de Pablo Macalopu Cafferata, apodado "Roger" y conocido como "Cody" en Zangi, como organizador de la red criminal. En octubre pasado, allanamientos ordenados por la magistrada permitieron secuestrar 222 kilos de cocaína: 207 en una propiedad de La Reja (Moreno) y otros 15 en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Para la jueza, Macalopu Cafferata coordinaba la recepción de los cargamentos, designaba a quién debía recibirlos, disponía del lugar de acopio y concentraba el dinero producido. Su rol, según la resolución, también se extendía "a otras conductas de naturaleza violenta y de suma gravedad".

El video recuperado y la lógica de mando

Al peritar el teléfono de Daniel Tello Chacón, integrante de la banda de "Roger" también procesado, los especialistas recuperaron un archivo de video borrado de Zangi, recibido el 24 de septiembre pasado a las 3.38. Según describió Arroyo Salgado en el fallo, ese registro se vincularía, con un grado de probabilidad significativo, con el suceso conocido como el triple crimen de Florencio Varela. En la filmación se observa a una persona de sexo femenino siendo atacada por cuatro personas de sexo masculino, en una agresión que culmina con la amputación del dedo índice de una de sus manos. Para la magistrada, el audio del video resulta determinante para probar el liderazgo de Macalopu Cafferata, ya que la adolescente de 15 años le ruega clemencia llamándolo "Roger". "Quien habla no pide: ordena reiterativamente y convalida una vez cumplido su mandato. Y quienes lo rodean no deliberan: ejecutan", concluyó la jueza. "Macalopu Cafferata no cargaba los paquetes, no conducía el camión ni custodiaba el depósito: dispondría quién lo haría, cuándo y cómo. En el video tampoco empuña el instrumento. Decide, y otros cumplen." Esa lógica, en su expresión más brutal, es la misma que la Justicia busca probar en toda la operatoria de la organización.