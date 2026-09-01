"Tres días sin comer": la pesadilla del futbolista argentino detenido por ICE en Estados Unidos

El futbolista argentino Matías Pourrain pasó 21 días detenido por ICE en Estados Unidos tras ser arrestado en marzo pasado, en el aeropuerto de Fort Lauderdale. El jugador viajaba con su equipo para disputar un partido local y según su propio relato, tenía permiso de trabajo y documentación en regla mientras espera la resolución de su caso migratorio.

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Pourrain (34) vive desde hace años en el país y sostuvo que nunca había recibido una advertencia sobre la posibilidad de quedar detenido por un trámite todavía abierto. "Tengo mi permiso de trabajo, mi licencia de conducir, mi social. No pensé jamás que iba a pasar por esto. Si salgo del país, pierdo mi caso. Nunca nadie me advirtió que algo así podía ocurrir", explicó en una entrevista con la prensa.

"Me trataron como un criminal": el relato del calvario en el centro de detención

El jugador describió las primeras horas de encierro como el tramo más crítico de su detención. "Al principio, en el primer lugar, estuve casi tres días sin comer. No me pude bañar en ningún momento. Éramos 68 personas una noche en una habitación en la que solo podíamos estar parados", relató. También dijo que recibía una botella pequeña de agua por día y que debía recargarla en un bebedero compartido con los servicios sanitarios.

Durante el procesamiento, permaneció más de 24 horas esposado de manos y pies, con cadenas alrededor del torso. "Me trataron como un criminal", afirmó. Según su testimonio, los traslados entre distintos centros se hicieron en condiciones que calificó de infrahumanas y estuvieron acompañados por burlas de los agentes: "Nos señalaban, se reían. Sentís mucha impotencia. No sabés si podés comunicarte con tu familia, ni cuánto tiempo vas a estar ahí".

En esos días compartió espacio con otros detenidos que, según dijo, también tenían permisos de trabajo o papeles en trámite. Muchos, agregó, no podían pagar una fianza ni conseguir un sponsor y por eso llevaban semanas o meses encerrados. Pourrain definió el encierro como "una tortura mental". Y agregó: "Rezaba todos los días. Lo único que escuchaba era a los agentes ofrecer salida voluntaria. Sentís que tu cabeza no para. No sabés si vas a estar ahí dos días o toda la vida".

La liberación y las secuelas psicológicas

La liberación le exigió pagar una fianza de USD 20.000, reunida con donaciones y préstamos personales. Tras salir, su situación migratoria quedó igual que antes del arresto: puede seguir trabajando y viajando para competir, aunque debe portar un documento que certifica su detención y posterior liberación.

El apoyo de su familia, amigos, desconocidos y la difusión pública del caso -según contó- fueron decisivos para recuperar la libertad. El reencuentro con su esposa fue el primer momento de alivio después de tres semanas de encierro: "Sentí tranquilidad y felicidad. Solo quería llegar a casa, tomar mate y volver a la vida normal. No comía bien desde hacía días".

Aunque ya fue liberado, el jugador dijo que los próximos traslados dentro de Estados Unidos le resultarán traumáticos. "Tengo que llevar siempre el papel que muestra que estuve preso y que puedo estar en la calle", explicó. Pourrain sostiene que su detención fue ilegal y aseguró que su abogada comparte ese criterio. "Pagué la fianza y estoy afuera, pero en la misma situación que hace 25 días. Hay mucha gente en mi situación que no debería estar detenida", afirmó.

Un caso que se suma a las denuncias contra ICE

Su caso se suma a denuncias de otros migrantes que aseguran haber enfrentado arrestos arbitrarios por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, incluso con permisos legales en trámite. El organismo enfrenta demandas y cuestionamientos públicos por el trato a personas que están en proceso de regularización.

El futbolista contó que en la celda convivió con trabajadores y residentes legales a quienes tampoco les aceptaron una fianza. "Hay personas que no son criminales y no hicieron nada malo. Muchos están esperando respuestas, pero permanecen recluidos sin justificación clara", concluyó.