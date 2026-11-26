La empresa estatal Trenes Argentinos lanzó la venta de pasajes de larga distancia para viajar a Mar del Plata y Junín durante la temporada de verano y hasta el 4 de abril de 2027, con la novedad de que desde noviembre se sumó la opción de pagar en 3 y 6 cuotas fijas sin interés a través de una billetera virtual en compras realizadas por la web oficial.

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Los boletos también pueden gestionarse de manera presencial en las estaciones de Retiro, Constitución y Once, aunque en las boleterías el pago continúa siendo en efectivo o en un pago.

Cómo funcionan las cuotas sin interés y cuánto cuestan los pasajes

En las operaciones online a través de Mercado Pago, la financiación se habilita según el total del carrito:

3 cuotas fijas sin interés: Para compras de entre $60.000 y $120.000 .

6 cuotas fijas sin interés: Para montos a partir de $120.000.

En el corredor entre Constitución y Mar del Plata, las tarifas vigentes son de $40.500 en clase Primera y $48.600 en Pullman. En el ramal hacia Junín, el valor del boleto varía según el día del viaje bajo dos bandas tarifarias, por lo que conviene consultar el importe exacto para la fecha elegida en los canales oficiales de Trenes Argentinos.

Horarios y frecuencias del servicio a Mar del Plata

Para el trayecto a Mar del Plata —con vigencia desde el 14 de diciembre hasta el 4 de abril—, se dispusieron tres servicios diarios y un refuerzo de fin de semana:

Salidas desde Constitución: Lunes a viernes: 6:07 (con paradas en todas las estaciones intermedias), 11:21 y 17:11 (con paradas intermedias en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal). Sábados: 6:10 (todas las paradas intermedias), 11:29 y 17:09 (con paradas en las seis estaciones mencionadas). Domingos y feriados: 6:12 (todas las paradas intermedias), 11:41 y 16:23 (con paradas en las seis estaciones mencionadas).



En el corredor entre Constitución y Mar del Plata, las tarifas vigentes son de $40.500 en clase Primera.

Regresos desde Mar del Plata: Lunes a viernes: 1:09 (seis paradas intermedias), 13:06 (todas las paradas intermedias) y 16:10 (seis paradas intermedias). Sábados: 1:16 (seis paradas intermedias), 13:10 (todas las paradas intermedias) y 16:13 (seis paradas intermedias). Domingos y feriados: 1:11 (seis paradas intermedias), 13:19 (todas las paradas intermedias) y 15:15 (seis paradas intermedias).

Refuerzo directo: Salidas los viernes a las 14:23 desde Constitución y retornos desde Mar del Plata los domingos a las 23:16.

Itinerario y horarios del tren a Junín

El servicio a Junín opera durante diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril, con una frecuencia diaria que parte desde Retiro a las 18:15. El regreso parte de lunes a sábados a la 1:10, y los domingos y feriados a la 1:31.

Durante el trayecto de ida, el tren realiza 13 paradas intermedias: José C. Paz, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred, Cortinez, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O'Higgins, incorporando además la estación Sáenz Peña en el recorrido de vuelta.