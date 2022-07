El tren Sarmiento llega a Pehuajó, Casares y 9 de Julio: precios y frecuencias

Este viernes se llevará a cabo la marcha blanca, un viaje experimental previo a la vuelta del nuevo servicio para los y las pasajeras de la línea Sarmiento. Tras 7 años de espera extenderá su recorrido hasta el interior bonaerense. Conocé los detalles.

La línea del tren Sarmiento suma un nuevo recorrido hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un recorrido en donde el tren llegará hasta las localidades Pehuajó, Carlos Casares y 9 de Julio. De esta manera, este viernes por la mañana se llevará a cabo la marcha blanca, un viaje experimental previo a la vuelta del nuevo servicio para los y las pasajeras de la línea Sarmiento.

El nuevo servicio de pasajeros comenzará a circular desde la estación Once (Capital Federal) hasta la ciudad de Pehuajó, recuperando las estaciones intermedias de 9 de julio y Carlos Casares. En concreto el ramal Once – Pehuajó parará por las estaciones de Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, A. Vaccarezza, Mechita, Bragado y sumará las estaciones de 9 de julio, Carlos Casares y Pehuajó.

El costo del boleto desde Once hasta Pehuajó será de $268, siendo un precio por demás accesible, ya que la distancia entre Ciudad de Buenos Aires a Pehuajó es de 373 kilómetros. Desde Once a Carlos Casares el precio será de $228, mientras que desde Once a 9 de Julio el valor estará en $192.

El ministro de Transporte de Nación, Alexis Guerrera, acompañado por el presidente de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, Martín Marinucci, participarán de la marcha blanca de la línea Sarmiento, que después de 7 años, extenderá su recorrido gracias a distintas obras promovidas desde Trenes Argentinos.

La denominada marcha blanca tiene previsto arribar a la ciudad de 9 de Julio alrededor de las 10:30, y luego continuará a Carlos Casares llegando a las 12:30. Tras un acto que se realizará en dicha ciudad finalizará el recorrido a las 15:00 en Pehuajó.

El nuevo servicio forma parte del Plan de Modernización del Transporte y beneficiará a 4 mil pasajeros y pasajeras mensuales. Para este nuevo recorrido se realizó una inversión de $130 millones.

Los trabajos realizados para extender el servicio de larga distancia contemplaron tareas de desmalezamiento, supervisión de vías y de adecuación edilicia, sanitaria y de iluminación en las estaciones de Carlos Casares, 9 de julio y Pehuajó.

Sube el boleto del tren desde el 1 de agosto: a cuánto se va

Las tarifas de los trenes subirán a partir del 1 de agosto. El tren tendrá como boletos mínimos con tarjeta SUBE los siguientes montos: 17,25 pesos para la línea Mitre, la línea Sarmiento y la San Martín (+40,8%); 11,25 pesos para la Urquiza; 10,75 pesos para la Roca y la Belgrano Sur; y 9,50 pesos para la Belgrano Norte.

El jueves por la mañana el ministerio de Transporte comenzó la instancia de consulta ciudadana para que todos los usuarios y usuarias de transporte público puedan expresar sus opiniones respecto al proyecto de modificación de los cuadros tarifarios de los servicios. La medida, oficializada a través de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 469/2022, tiene como objetivo garantizar los derechos de "igualdad, publicidad, informalidad y gratuidad" de todos los argentinos.

De esta forma, se invita a la ciudadanía a expresar sus opiniones y propuestas durante tres días hábiles a partir de mañana y a través de la web www.argentina.gob.ar/transporte. Todos los comentarios serán publicados y no tendrán carácter vinculante.