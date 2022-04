Video: un hombre atascó su cabeza en el asiento del Tren Roca y se volvió viral

El incidente provocó una demora de más de 20 minutos. El hombre debió ser rescatado y toda la situación quedó filmada por otro pasajero. Mirá el video.

Un insólito momento se vivió en uno de los vagones del ramal de La Plata del Tren Roca. Durante la tarde del lunes 25 de abril, un hombre quedó atorado en uno de los apoyabrazos de su asiento y provocó demoras de 20 minutos en el servicio del tren, ya que tuvo que ser socorrido. Todo el incidente quedó grabado por otro de los pasajeros, quien subió su video a Twitter y, rápidamente, se volvió viral.

Ahora bien, ¿cómo se llegó a esta situación? De acuerdo con lo que trascendió, un joven aparentemente intentó acostarse y dormirse en los dos asientos y, al momento de acomodarse, ubicó su cabeza en el apoyabrazos. Lo insólito es que después se dio cuenta que era imposible sacarla de allí, por lo que tuvo que esperar a ser rescatado, motivo por lo cual el servicio fue interrumpido.

El insólito momento fue filmado por un pasajero identificado como Juan Andrés, quien publicó la escena en su cuenta de Twitter. Las imágenes se viralizaron rápidamente y el video ya supera las 630 mil reproducciones. “Volviendo de la facultad se paró el tren 20 min porque a este hermoso muñeco se le quedó atorada la cabeza en el apoyabrazos. Gracias roquita, por suerte salió”, escribió, sorprendido por la situación.

El joven fue auxiliado por personal de Trenes Argentinos y, rápidamente, el servicio del Tren Roca volvió a su normalidad.

Luego, Juan, el usuario que compartió el video en sus redes, admitió que hubo un debate entre los pasajeros para encontrar soluciones al problema. “Había un debate entre los pasajeros en el medio de estación de Villa Elisa. Un par de señoras decían que había que tirarle aceite, pero ¿de dónde lo iban a conseguir? Otros decían un chorro de agua, mientras algunas personas le hacían presión en la cabeza”, expresó Juan en diálogo con Diario Sur.

También contó cómo fue su reacción al ver la situación de este hombre que quedó atascado. "Yo estaba durmiendo, volviendo de la facu. Me levanto con todo el tren aplaudiendo y veo cómo lo estaban sacando los de seguridad afuera del tren, agarrándolo de los brazos. Cuando me acerco a hablarle a mis compañeros me dijeron que se le quedó la cabeza atorada y me mostraron el video. No lo podía creer”, detalló.