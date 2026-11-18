La tremenda historia de Aníbal Gordon, el delincuente que inspiró la nueva serie argentina de Netflix.

Netflix prepara una de sus grandes apuestas argentinas para cerrar 2026 con Gordon, una serie que recupera la historia de Aníbal Gordon, un delincuente que pasó de protagonizar robos y asaltos a convertirse en una figura vinculada con las estructuras represivas que operaron durante la década del 70 en el país.

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Con Rodrigo de la Serna como protagonista, la producción se adentra en la vida de uno de los personajes más controvertidos de la historia criminal y política argentina. La ficción está dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik y toma como punto de partida las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, del periodista e investigador Marcelo Larraquy.

Quién fue Aníbal Gordon y cómo comenzó su carrera delictiva

Aníbal Gordon fue un delincuente argentino cuyo prontuario policial, de acuerdo con la documentación recopilada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), comenzó en 1951 con una causa por defraudación.

Con el paso de los años, su historial incorporó distintos delitos, entre ellos robos de automóviles, asaltos a joyerías y atracos bancarios. Uno de los episodios más recordados fue el robo a un banco en Bariloche, un hecho que también forma parte de los acontecimientos recreados en la nueva producción de Netflix.

Aníbal Gordon fue un reconocido delincuente argentino.

Su recorrido criminal, sin embargo, no quedó limitado al delito común. Durante los años 70, Gordon estableció vínculos con estructuras de inteligencia y organizaciones parapoliciales que participaron de la violencia política y la represión ilegal en la Argentina.

Su vínculo con la Triple A y los centros clandestinos de detención

Uno de los aspectos más oscuros de su trayectoria fue su participación en la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), una organización paraestatal de ultraderecha responsable de amenazas, secuestros y asesinatos políticos.

Además, Gordon actuó como agente inorgánico de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), donde habría utilizado distintos nombres, entre ellos Silva y Coronel Ezcurra.

Su actividad estuvo relacionada con centros clandestinos de detención que funcionaron durante el terrorismo de Estado. Entre ellos aparecen Bacacay, Automotores Orletti y Pomar, espacios vinculados con el aparato represivo de aquellos años.

A lo largo de su trayectoria, Gordon fue acusado y condenado por múltiples delitos de lesa humanidad. También fue vinculado con asesinatos políticos de enorme trascendencia, entre ellos los de José Ignacio Rucci, Silvio Frondizi y Rodolfo Ortega Peña, además de secuestros extorsivos.

Durante la década del 80, su nombre volvió a aparecer relacionado con el mundo del crimen organizado, incluso por sus conexiones con la banda del Clan Puccio.

En 1984, Gordon fue detenido por el secuestro del dirigente político Guillermo Patricio Kelly. Permaneció en prisión hasta su muerte, ocurrida tres años después, en 1987.

Su historia quedó asociada a una de las etapas más violentas de la Argentina, marcada por la articulación entre el delito común, los servicios de inteligencia y las organizaciones parapoliciales.