Tratos inhumanos, grilletes y agua contaminada: una argentina pidió ser deportada de Estados Unidos tras ser detenida por ICE

Ernestina Pavlovsky, una personal trainer argentina de 33 años que vive en Aspen desde hace 13, atraviesa una situación límite tras ser detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). La mujer fue arrestada el 1° de agosto en el aeropuerto de Miami y continúa alojada en un centro de detención de Laredo, en el estado de Texas.

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Tras varias semanas detenida, Pavlovsky decidió cambiar de estrategia. La semana pasada pidió en una audiencia la autodeportación y su pedido fue aceptado. Sin embargo, aún no tiene una fecha confirmada para su regreso a Argentina.

“Mamá, esto es terrorismo físico y mental”, le dijo la joven a la madre para describir lo que estaba viviendo. Según contó su familia, Pavlovsky se encuentra muy afectada emocionalmente.

Del deseo de quedarse a la autodeportación

Pavlovsky había llegado a Estados Unidos de manera legal en 2015 con una visa de turista. Desde entonces construyó su vida en Aspen, donde trabajó como instructora de snowboard y personal trainer. Allí también está su pareja, un estadounidense con quien pensaba casarse.

Cuando fue detenida, la joven había decidido enfrentar el proceso judicial para regularizar su situación y permanecer en el país e incluso había intentado la libertad bajo fianza, pero el pedido le fue rechazado.

La situación cambió tras su traslado a Texas. Antes de una audiencia a Pavlovsky la despertaron en la madrugada, la esposaron en muñecas, cintura y tobillos y fue trasladada durante unas ocho horas en colectivo. Después, la llevaron en avión hasta Laredo.

“Ya no puedo estar acá”, le habría dicho a su novio antes de la audiencia en la que eligió solicitar la salida voluntaria.

Las condiciones de su detención

La familia de la argentina ya había denunciado las condiciones que enfrentaba Pavlovsky en el centro de detención. Según la propia joven, tenía acceso limitado a agua embotellada y habría manifestado temor por problemas de contaminación y afecciones en la piel.

También aseguró que prácticamente no lograba dormir y que los controles durante la noche incrementan su angustia. Su novio expresó preocupación por el deterioro de su estado físico y emocional.

La fecha de regreso continúa sin definirse. El ICE debería trasladarla desde Texas hasta Miami para que pueda recuperar parte de sus pertenencias y posteriormente abordar un vuelo hacia Argentina.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que Pavlovsky ingresó legalmente a Estados Unidos, pero que incumplió la obligación de abandonar el país cuando correspondía. Aseguró que tendrá el debido proceso y que permanecerá bajo custodia hasta que se resuelva su expulsión.