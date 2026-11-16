Trajo 12 extrañas especies desde Asia en el siglo XIX y hoy solo sobrevive un milagroso ejemplar en este lugar de Buenos Aires

En el sur de la provincia de Buenos Aires, se esconde una de las curiosidades más interesantes sobre los orígenes de la flora y la vegetación bonaerense. En el Parque Pereyra Iraola crece un árbol de más de 160 años, que llegó desde el sudeste asiático y es el único ejemplar vivo de su especie en Latinoamérica. Se lo conoce como árbol de cristal y su historia está asociada aun proyecto paisajístico del siglo XIX.

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El ejemplar está en el partido de Berazategui y es el último sobreviviente de una docena de árboles tropicales, que fueron introducidos alrededor de 1860 por el estanciero Leonardo Higinio Pereyra Iraola.

La singularidad no pasa solamente por su antigüedad, sino por la resina que produce su corteza en pequeñas gotas, que cuando reciben luz, generan reflejos brillantes como pedacitos de cristal. Es un fenómeno natural único, que le dio su nombre y lo convirtió en una ícono del patrimonio botánico bonaerense.

Los 12 árboles de cristal

La historia empezó cuando Leonardo Higinio Pereyra Iraola decidió transformar los jardines de la Estancia San Juan. Se trataba de una propiedad que había heredado después de la muerte de su padre, en el año 1852.

Inspirado en los grandes parques europeos que había conocido en sus viajes, el estanciero impulsó un proyecto de renovación paisajística del que también participó el belga Carlos Vereecke.

Entre las especies incorporadas había doce ejemplares de Agathis alba, provenientes del archipiélago malayo. La adaptación al ambiente bonaerense no fue para nada simple: apenas dos llegaron a desarrollarse hasta la adultez.

Con el paso de los años, uno murió y el otro consiguió sobrevivir hasta estos días. El árbol está en el sector de la antigua estancia, dentro del predio donde funciona la Escuela de Formación Policial Juan Vucetich.

Qué hace tan especial al árbol de cristal

El nombre científico de la especie es Agathis alba y pertenece a la familia de las araucariáceas. Se caracteriza por tener un tronco alto y recto, las ramas extendidas y hojas perennes, gruesas y de color oscuro.

Como antes se mencionó, su rasgo más llamativo está en la corteza. De ella brota una resina que se acumula en forma de pequeñas gotas, parecidas a lágrimas. Cuando reciben luz, producen destellos iguales a un cristal.

Por su valor histórico, botánico y ambiental, en el año 1992 la Legislatura bonaerense lo declaró Monumento Natural. Forma parte del patrimonio del Parque Pereyra Iraola, un espacio verde de más de 10.000 hectáreas que abarca territorio de Berazategui, Florencio Varela, Ensenada y La Plata.

En el año 2007, el parque fue incorporado a la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO.