Tragedia en Salta: un hombre y sus tres hijas de 8, 5, y 4 años fueron encontrados muertos por insolación y deshidratación

Un hombre y sus tres hijas de 8, 5,y 4 años fueron encontraron muertos tras haber estado desaparecidos desde el viernes en una zona rural del norte de Salta. Según develó el examen forense, las víctimas fallecieron por un paro cardiorrespiratorio provocado por insolación y deshidratación aguda.

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La familia había salido a bordo de una moto desde la localidad de María Cristina, provincia de Formosa, con destino hacia Alto de la Sierra, en el departamento Rivadavia de la provincia de Salta, donde vivían. El hombre fue identificado por las autoridades policiales como Adrián Pérez.

Según informó el medio local El Tribuno, este domingo la localidad salteña les dio el último adiós. La comuna de Santa Victoria Este colaboró con el sepelio, mientras familiares, vecinos y autoridades acompañaron el traslado de los restos.

¿Qué pasó con Adrián y sus hijas?

El mismo viernes por la tarde, la pareja de Adrián dejó de tener comunicación con ellos y radicó la denuncia por su desaparición. Se activó un operativo de rastrillaje, que fue suspendido durante la noche debido a las complicaciones del terreno y la escasa visibilidad.

Al retomar las tareas el sábado por la mañana, los equipos encontraron los cuerpos de los integrantes de la familia en lugares distintos en una zona de monte aledaña a un camino secundario.

A partir de un examen cadavérico realizado por el médico legal de la Policía, la Fiscalía confirmó que la causa de muerte fue por paro cardiorrespiratorio por insolación y deshidratación aguda. La investigación quedó a cargo del fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal.

La hipótesis del caso

Según reportes locales, estaba previsto que Pérez fuera sepultado en Alto La Sierra y los restos de sus tres hijas serían trasladados hasta María Cristina, en Formosa. El hombre habría elegido un camino alternativo, más corto, pero arenoso y poco transitado.

El vehículo sufrió un desperfecto, por lo que se estima que caminó un kilómetro empujándolo, con las niñas sobre el asiento. Frente a un calor de 45 grados y la falta de agua, trató de hidratar a su hijas con plantas de la zona.

Finalmente, optó por dejar a las niñas bajo una sombra para intentar volver a María Cristina para pedir ayuda y murió en el camino. Las tres niñas trataron de seguirlo, y fallecieron luego de recorrer distintas distancias.

Otra de las hipótesis es que la moto habría volcado y que sobrevivieron al accidente, pero que se les había roto el recipiente donde transportaban agua.