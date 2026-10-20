Los trabajadores de una importante empresa siderúrgica realizaron un paro de actividades en reclamo de un aumento salarial. En medio de la crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei, los operarios vienen pidiendo una paritaria desde hace más de dos años

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El conflicto salarial se desarrolla en Industria Zapla, la planta siderúrgica de Palpalá en Jujuy. Allí estuvieron con cuatro días de inactividad y una permanencia frente a la fábrica. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) resolvió acatar la conciliación obligatoria solicitada por la empresa y la Secretaría de Trabajo.

Los trabajadores denuncian un congelamiento salarial

La protesta había comenzado luego de una asamblea en la que los trabajadores resolvieron iniciar una huelga por tiempo indeterminado. La medida tuvo un acatamiento casi total entre los más de 200 operarios de la planta, según los representantes sindicales, que cuestionan el congelamiento salarial aplicado por la compañía mientras otras firmas del sector avanzaron con anticipos y recomposiciones.

El reclamo se profundizó después de la homologación del acuerdo paritario nacional correspondiente a la actividad siderúrgica. Según explicaron los dirigentes de la UOM Sebastián Maráz y Álvaro Jerez al medio Jujuy al Momento, durante las negociaciones previas la empresa se había comprometido a pagar el retroactivo una vez oficializado el acuerdo. Sin embargo, la propuesta presentada por la patronal no conformó a los trabajadores.

“Hace aproximadamente un año y medio que venimos de audiencia en audiencia pidiéndole un adelanto de paritaria para que vayan paliando y no se les vaya acumulando la deuda. Tuvimos un año completo sin respuesta. Hoy ya se generó una 'bola de nieve' y una deuda grandísima hacia el trabajador de Zapla”, sostuvo Maráz.

Jerez, por su parte, señaló que los ingresos de los operarios quedaron rezagados frente a los de otras ramas de la actividad metalúrgica. Según advirtió, el atraso obligó a numerosas familias a recurrir al endeudamiento para sostener sus gastos cotidianos, mientras que los intereses de los préstamos absorben parte de la recomposición salarial acordada.

La conciliación, bajo la amenaza de despidos

Después de una nueva audiencia virtual entre las partes y el Ministerio de Trabajo, los delegados de planta y representantes de la UOM informaron a los trabajadores que la empresa exigía levantar el paro y retomar las tareas para continuar las conversaciones. De acuerdo con lo comunicado en la asamblea, la patronal había advertido que, si no se acataba la conciliación, comenzaría a enviar telegramas de despido.

La decisión generó malestar entre parte de los operarios, que querían continuar con las medidas de fuerza. Según una de las versiones difundidas desde el sector de los trabajadores, la dirigencia sindical resolvió adherir a la conciliación sin someter la propuesta a una votación de la asamblea.

La empresa, vinculada al grupo Metalnor SRL, sostiene que no está en condiciones de afrontar el costo de los reclamos, según denunciaron los trabajadores. También cuestionan una propuesta de bono por producción, al considerar que no reemplaza la actualización salarial pendiente y que elevar las metas en las actuales condiciones de la maquinaria podría comprometer la seguridad laboral.

Los representantes gremiales sostienen, además, que la planta mantiene niveles de actividad que no se corresponden con la negativa empresaria a reconocer la deuda.