Trabajadoras sexuales: cuatro femicidios y un paro nacional contra la precariedad obligada y la clandestinidad

Débora Bordó Gentileza La Capital

Bárbara Aragón, Débora Bordó, Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández fueron asesinadas en octubre. Las cuatro eran trabajadoras sexuales; ninguna había cumplido los 30 años. Débora tenía seis hijos a pesar de su corta edad. Una compañera suya contó a los medios de Rosario, donde vivía, que en enero se había quedado sin trabajo y que había empezado hacía poco en el trabajo sexual como opción de supervivencia. Pero ninguna de las cuatro tenía demasiada experiencia, no en el contacto directo con clientes. “Lo que cuentan las amigas es que en general no iban a domicilios, que fueron porque la pobreza aprieta”, dice Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR, el sindicato que reúne a trabajadoras sexuales aun cuando todavía no hay reconocimiento de su actividad como trabajo.

{{{htmlAmp}}}

Así y todo, con mucha o poca experiencia, sabían cómo cuidarse entre compañeras y por eso fueron ellas, en cada caso, las que se dieron cuenta rápido de que algo había pasado. Pero es obvio que esas estrategias no alcanzaron, que ganó la urgencia por hackear la precariedad cada vez más angustiante, la dificultad para acceder al trabajo formal, para sostener la vida cotidiana. El 70 por ciento de las trabajadoras sexuales tiene hijos o hijas. A su prole se la empuja a la vergüenza cada vez que se les niega a ellas su categoría de trabajadoras. Y ellas quedan expuestas a la clandestinidad, al juicio social que menosprecia sus vidas y sus trayectorias de organización, y las deja solas frente al completo desinterés o el abuso de poder de las fuerzas de seguridad. ¿Quién pone el grito en el cielo por estos cuatro femicidios que sólo aparecen en los medios como “hechos criminales” o por el morbo que genera encontrar un nuevo asesino serial?

Daniela Villalba

Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández, la primera en Córdoba y la segunda en la ciudad de Buenos Aires, habrían sido asesinadas por el mismo tipo: Renato Iván Tabella, un ciclista joven acusado de ambos crímenes, que no se cuidó de dejar rastros por donde pasó. Tal vez porque leyó bien esa categoría de “vidas precarias” a la que se intenta condenar a las trabajadoras sexuales en general. Vidas que apenas merecen ser vividas, que no tienen lugar en el duelo social. Según la investigación, Tabella usó una app de citas y ya tenía pasaje para ir a Salta; tal vez pensó que ni lo buscarían. Pero lo detuvieron enseguida y muchos medios se regodearon en revisar las redes sociales del acusado, hacer perfiles psicológicos, traer al presente al inexistente “loco de la ruta”, que no era otra cosa que una red de policías que extorsionó y mató a muchas trabajadoras sexuales en los años 90.

Tatiana Micaela Fernández

“Hoy en la televisión están hablando del estereotipo del supuesto asesino serial, de cómo era, cómo vivía, leen mensajes que escribía en Facebook en 2014 como si estuvieran siguiendo una pista —dice Orellano—. Pero esos mismos medios, a partir de la pandemia, difundieron masivamente una mirada romantizada del trabajo sexual en plataformas digitales. Hoy muchas personas creen que, subiendo una foto, van a conseguir dinero rápido y pagar sus cuentas; que trabajando en una página web van a tener un rápido ascenso social. Eso también fue fomentado por los medios. Nosotras todo el tiempo discutimos esa idea y les decimos a las compañeras: «Eso no es real». Si lo fuera, todo el mundo estaría en OnlyFans”.

En 2025, AMMAR elaboró, en colaboración con el Conicet y dos investigadoras, Débora Daich y Estefanía Martynowskyj, un informe sobre Trabajo sexual y plataformas digitales. Como el resto de la vida digital, esta actividad creció después de la pandemia. Pero el informe tiene otros hallazgos: las encuestadas están muy lejos de los relatos de éxito; más bien, están atravesadas por ingresos variables, extensas jornadas laborales, violencia digital y situaciones de discriminación. El 50 por ciento de las que contestaron estudia una carrera universitaria y empezó a compartir contenido sexual para completar ingresos. “El 93% de las personas tienen una trayectoria laboral previa súper heterogénea. La mayoría de las personas que respondieron a la encuesta ya habían trabajado antes de empezar a hacer contenido. Y cuando empiezan, la mitad persiste y sostiene otros empleos. Es interesante que el 66% nos dijo que es su principal fuente de ingresos”, narró Martynowskyj en la presentación. Sin embargo, sólo el 17 por ciento llega a completar un sueldo promedio que permita pagar un alquiler -aproximadamente, un millón y medio. El estigma quedó plasmado en el informe: el 84 por ciento oculta su trabajo.

Bárbara Aragon

“En AMMAR recibimos mensajes todos los días que cuentan historias de desempleo, con pibes a cargo, hogares monomaternales que ya no saben qué hacer y quieren que les digamos cómo arrancar. Pero tenemos que contestar con un mensaje automático: somos un sindicato, nos reunimos entre quienes ya estamos en trabajo sexual”, dice Georgina. Es que compartir experiencias las podría poner en riesgo de ser acusadas de “promover la prostitución ajena”, como lo describe la ley de trata modificada en 2012.

En el proyecto de presupuesto 2027 que presentó el gobierno para ser tratado en el Congreso, el mismo en el que se desfinancian todas las políticas de género —incluso las de asignación directa y universal, porque les quitan el mecanismo de actualización—, las líneas de financiamiento relacionadas con la ley de trata son prácticamente las únicas que recibieron un aumento. Es un presupuesto que, además de ajustar, pretende moralizar. Georgina Orellano observa que aumentó la vigilancia de la Protex —la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas— sobre las plataformas digitales. “Siguen con esa mirada punitiva, acusando de facilitación de la prostitución sin pensar en políticas de seguridad para las compañeras. Dicen que aumentó la ‘cantidad de mujeres que están siendo explotadas’ ahí. ¿Pero por qué están ahí? Porque en la calle no pueden estar por los códigos contravencionales; en los cabarets tampoco porque los cerraron. Si alquilan un departamento entre cuatro o cinco, la que figura en el contrato de alquiler es considerada proxeneta del resto”, dice la secretaria general de AMMAR.

Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR

“La clandestinidad mata”, reflexiona Georgina, que vio morir a compañeras trans en comisarías y sabe que se inventan suicidios para justificar golpes. Sabe lo que implica estar en constante fricción con la policía, que en la calle las persigue y dentro de las comisarías las golpea y les roba lo poco que hayan ganado. No es algo que haya empezado a suceder ahora, pero en la ciudad de Buenos Aires ha empeorado por las políticas de limpieza social de Jorge Macri y también por un ánimo punitivo que se coló entre vecinos y vecinas. “Hay un control permanente de lo que hace el otro o la otra. Hay una vigilancia permanente y creo que también hay una individualización del problema. La persona que está en su casa cree que sus problemas se van a terminar cuando saquen al pibe que está levantando cartón. Se habilitó un deseo de aniquilamiento del otro: «Si el otro no existe, yo tengo más posibilidades de vivir en una sociedad un poco más digna». El otro, la otra es el que empeora la imagen que veo por la ventana, es el problema, entonces, al otro hay que descartarlo”, concluye.

Después de una asamblea federal y de estos cuatro femicidios que quieren poner en la agenda común para exhibir, a la vez, cómo la precariedad, la pobreza y la clandestinidad son una combinación letal, las trabajadoras sexuales llaman a una acción de sensibilización el próximo martes 3 de noviembre, a la que todo el mundo puede plegarse: se trata de cambiar la foto de perfil en las redes que se usen por la imagen de un zapato de taco —símbolo de las trabajadoras sexuales— con la leyenda “Ni Una Menos”. La imagen puede descargarse de las redes de AMMAR —en Instagram, @ammar.sindicat https://n9.cl/pxhbfr — y es la manera de acompañar el Paro Nacional de Trabajadorxs Sexuales que convocaron para ese mismo día. “Las vidas de las putas valen”, se lee en sus redes. Sus estrategias y formas de trabajar y organizarse, también.