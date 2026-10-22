Toma de rehenes: la novia de uno de los reclusos contó que "no quieren ser trasladados"

La novia de uno de los reclusos involucrados en la toma de rehenes de la Alcaidía porteña n°1 contó que habló con su pareja, involucrado en los incidentes adentro del edificio. Según relató a los medios presentes, el origen de la pelea, que derivó en la retención de un celador, fue que los presos no quieren ser trasladados al penal de Marcos Paz. "Tienen muchas reglas y no querrán irse allá", aseguró.

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La mujer contó que este jueves, su esposo, detenido en esta alcaidía desde hace un par de semanas, le dijo: "Creo que va a haber motín, amor". Según contó, el detenido la llamó desde un teléfono con número privado.

Si bien aseguró que "los que están en la celda están muy bien", sí contó que están preocupados porque "dijeron que querían echarles gas pimienta", lo que les generó "miedo de morir asfixiados". "Tienen miedo todos", relató.

Además, la esposa del recluso recordó que lo visitó el miércoles y, en ese momento, "estaba todo bien", aunque "estaban gritando".

La situación en la alcaidía

La mujer describió brevemente el sector en el que está detenido su esposo: según graficó, en su celda "hay cinco o seis personas" y, en su sector, "no están armados". Si bien no contestó cuando le preguntaron si había hacinamiento, sí aseguró que en las últimas semanas se acumularon los reclusos.

La señora, que no quiso mostrar su cara a los medios, dijo que se acercó a la comisaría para "ver qué pasa con el tema" de su marido. "Me dijo que tenía miedo de que le sumaran estas causas a su condena", agregó.

En la zona, sigue habiendo hermetismo total: todavía no hubo ninguna comunicación oficial del Gobierno de la Ciudad o de organismos. Lo único que se vieron fueron una serie de videos grabados por los propios presos mientras veían la cobertura televisiva.