Guernica: continúa el operativo para relocalizar a las familias

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, informó en su cuenta personal de Twitter que continúan con los operativos en el predio de Guernica que fue desalojado por las fuerzas de seguridad y señaló que muchas familias no recibieron la oferta del Estado, porque sus interlocutores no se las comentaron.

"Ahora en Guernica, Presidente Perón, seguimos asistiendo a las familias. Muchas nos manifiestan que no habían tenido acceso a las propuestas del Estado por parte de los interlocutores que las representaban", sostuvo el funcionario quien participó de las reuniones con las personas que se acercaron a las mesas del operativo.

"En otros casos nos cuentan que las indujeron a no firmar ningún tipo de acuerdo aduciendo que la propuesta del Estado era falsa", denunció Larroque, en referencia a los interlocutores que representaban a las familias que habían tomado los predios en Guernica. Y agregó que su trabajo "en el municipio se viene desarrollando desde hace más de dos meses y vamos a continuar la asistencia a todas las familias que lo requieran y necesiten".

En una entrevista con la agencia estatal Télam, Larroque explicó que el Gobierno provincial avanzará en el "plan integral de hábitat y vivienda para generar una solución estructural a un problema que viene desde hace muchos años". Además contó que pasó "horas difíciles" por los sectores que obstruyeron una resolución pacífica en la toma del predio de Guernica, y reconoció que no deseaban esa situación.



"El trabajo se hizo cuidando que no sucediera nada que tuviéramos que lamentar. No queríamos esa resolución del desalojo, porque es algo que a nadie le gusta", aseveró el funcionario provincial, quien explicó que la mayoría de las familias que tomaron predios no estaban en situación de calle, sino viviendo en hacinamiento.

Acerca del operativo que realizan, el funcionario explicó que están "asistiendo a 732 familias que firmaron el acuerdo de una salida pacífica del predio tomado y también escuchando a otras familias. Muchas de las que estamos conteniendo nos manifestaron que no tenían conocimiento de todo este tipo de cosas. En un sector de las organizaciones no hubo voluntad de difundir todo lo que el Estado estaba planteando",

Larroque recordó que hace 60 días arribó a la toma para intentar destrabar un conflicto doble: la usurpación de tierras y los problema habitacionales que sufren las familias. Algunos grupos no aceptaron la propuesta, mientras que otros sí. "Muchas de las personas que aceptaron la ayuda "se ubicaron en su vivienda de origen, otros en la casa de un familiar de manera transitoria. A muchos les ofrecimos mejoras habitacionales o alguna asistencia en el caso de los que alquilaban para poder abonar temporalmente los alquileres", explicó.