Detenidos en Plaza de Mayo durante la visita del papa León XIV: el número de los delitos

La visita del papa León XIV al centro de la ciudad de Buenos Aires tuvo como saldo 5 arrebatadores detenidos en Plaza de Mayo y Puerto Madero, dos de ellos con antecedentes penales, según un parte de la Policía de la Ciudad.

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Cuatro presuntos integrantes de una banda que actuaba de forma coordinada fueron detenidos en Plaza de Mayo, en las inmediaciones de Rivadavia y Reconquista. En un episodio separado, efectivos arrestaron a un hombre acusado de robar una cadenita en Puerto Madero.

Empujones y distracciones: así cayeron los arrebatadores en Plaza de Mayo

Según revelaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, los operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) detectaron el accionar del primer grupo cuando uno de sus miembros cometió un arrebato. Los otros involucrados empujaban a las personas que formaban parte de la multitud para distraerlas y facilitar el robo.

Por este hecho, personal de la Comisaría Vecinal 1 D de la Policía de la Ciudad arrestó a cuatro personas de 21, 22, 27 y 32 años, respectivamente, oriundas de Lomas de Zamora y Lanús.

Según el informe oficial, los dos detenidos más jóvenes registran antecedentes penales: uno cuenta con dos y el otro con cuatro causas por robo, robo agravado y hurto, en las que ambos quedaron procesados.

Una detención separada en Puerto Madero completó el saldo policial

En el otro hecho, también ocurrido el lunes, personal de la Comisaría Vecinal 1 E de la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre acusado de sustraer una cadenita en Alicia Moreau de Justo y Azucena Villaflor, en Puerto Madero. La intervención se produjo después de que la víctima denunciara el robo ante los agentes afectados al operativo de seguridad.

Al sospechoso, de 26 años y con domicilio en Córdoba, le encontraron la cadena que había sido robada.