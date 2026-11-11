Detenidos en Plaza de Mayo durante la visita del papa León XIV: el número de los delitos

La visita del papa León XIV al centro de la ciudad de Buenos Aires tuvo como saldo 5 arrebatadores detenidos en Plaza de Mayo y Puerto Madero, dos de ellos con antecedentes penales, según un parte de la Policía de la Ciudad.
Cuatro presuntos integrantes de una banda que actuaba de forma coordinada fueron detenidos en Plaza de Mayo, en las inmediaciones de Rivadavia y Reconquista. En un episodio separado, efectivos arrestaron a un hombre acusado de robar una cadenita en Puerto Madero.
Empujones y distracciones: así cayeron los arrebatadores en Plaza de Mayo
Según revelaron fuentes policiales a Noticias Argentinas, los operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) detectaron el accionar del primer grupo cuando uno de sus miembros cometió un arrebato. Los otros involucrados empujaban a las personas que formaban parte de la multitud para distraerlas y facilitar el robo.
Por este hecho, personal de la Comisaría Vecinal 1 D de la Policía de la Ciudad arrestó a cuatro personas de 21, 22, 27 y 32 años, respectivamente, oriundas de Lomas de Zamora y Lanús.
Según el informe oficial, los dos detenidos más jóvenes registran antecedentes penales: uno cuenta con dos y el otro con cuatro causas por robo, robo agravado y hurto, en las que ambos quedaron procesados.
Una detención separada en Puerto Madero completó el saldo policial
En el otro hecho, también ocurrido el lunes, personal de la Comisaría Vecinal 1 E de la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre acusado de sustraer una cadenita en Alicia Moreau de Justo y Azucena Villaflor, en Puerto Madero. La intervención se produjo después de que la víctima denunciara el robo ante los agentes afectados al operativo de seguridad.
Al sospechoso, de 26 años y con domicilio en Córdoba, le encontraron la cadena que había sido robada.