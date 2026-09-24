Tiene un refugio subterráneo, alojó a presidentes y fue usado por espías: el misterioso castillo argentino que rematan en las sierras

En el medio de las sierras de Córdoba se esconde una de las curiosidades más interesantes de la provincia. Se trata del Castillo Mandl, una residencia antigua de la localidad de La Cumbre que supo alojar a presidentes y a figuras reconocidas, y que estuvo vinculada a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), pero no nos adelantemos.

{{{htmlAmp}}}

Durante los últimos años el Castillo Mandl funcionó como un hotel boutique. Ahora su venta despertó interés en el sector inmobiliario por sus características arquitectónicas espectaculares, pero también por toda la historia que confluye entre sus paredes.

100 años de historia

El origen del castillo se remonta a fines de la década de 1920, cuando el cirujano rosarino Bartolomé Vasallo decidió construir una residencia de descanso en las sierras. El proyecto estuvo a cargo de los arquitectos Emilio Maisonnave, Ernesto Mansella y Durand, y la construcción fue conocida inicialmente como “El Fuerte” o “La Fortaleza”, por sus torres y almenas medievales.

En 1943, el inmueble fue adquirido por Fritz Mandl, un empresario austríaco vinculado con la industria armamentística. Tras la compra, encargó una remodelación dirigida por el arquitecto húngaro Jorge Kalnay. Entre 1943 y 1947, la antigua fortaleza se transformó en un chalet de estilo europeo, con interiores diseñados con materiales y mobiliario de alta calidad.

Mandl, que había estado casado con la actriz Hedy Lamarr, mantuvo vínculos con Juan Domingo Perón y convirtió la residencia en un punto de encuentro para personalidades de la política, la aristocracia y el mundo empresarial. Tras su muerte en 1977, la propiedad dejó de ser utilizada con la misma frecuencia.

La transformación del castillo en hotel

Décadas después, el hijo de Mandl cedió el uso del inmueble a Hugo Anzorreguy, quien estaba al frente de la SIDE. El acuerdo contemplaba que el organismo se hiciera cargo del mantenimiento, los impuestos y los servicios. Durante ese período, el castillo fue utilizado como lugar de descanso y reuniones, y recibió a los expresidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

La historia del edificio también quedó marcada por un robo ocurrido en abril del año 1990, cuando desaparecieron 42 obras de arte colonial. Años después, 13 de esas piezas fueron encontradas en España, en el marco de una investigación por tráfico de bienes culturales.

Desde el 2006, el Castillo Mandl comenzó a funcionar como hotel boutique, tras una etapa de restauración destinada a recuperar parte de su esplendor original. La propiedad cuenta con 16 habitaciones distribuidas en tres niveles, piscina, parque, jardines, caballerizas, viviendas para caseros y otras construcciones auxiliares.

Ahora salió nuevamente al mercado por un valor que llamó la atención de todos los entendidos en el rubro inmobiliario: 3,1 millones de dólares, un precio que se considera "barato" para el tipo de propiedad a la venta.