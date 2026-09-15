Tiene menos de 300 habitantes, un río y tierras rojas: el pueblito secreto de Córdoba

En el norte de Córdoba existe un pequeño destino alejado de los circuitos turísticos más conocidos que combina naturaleza, historia y tradiciones que todavía forman parte de la vida de sus habitantes. Se trata de Copacabana, una localidad de menos de 300 habitantes donde las tierras rojizas, los palmares y un río que atraviesa el valle componen una postal diferente de las sierras cordobesas.

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A diferencia de otros lugares de la provincia que suelen concentrar gran cantidad de visitantes durante los fines de semana y las vacaciones, Copacabana propone una experiencia mucho más tranquila. Sus caminos de tierra, el paisaje rural y la presencia de vegetación autóctona convierten al pueblo en una alternativa para quienes buscan desconectarse y recorrer un rincón menos conocido de Córdoba.

La localidad está ubicada en el departamento Ischilín, a unos 45 kilómetros de Deán Funes y aproximadamente 137 kilómetros de la capital provincial. Su entorno combina características del monte serrano y del bosque chaqueño, con especies como quebrachos, molles y, especialmente, palmeras de Caranday.

Un río que atraviesa el paisaje cordobés

Uno de los principales atractivos de Copacabana es el río que lleva el mismo nombre del pueblo. El curso de agua atraviesa el valle y, en determinados sectores, queda rodeado por formaciones rocosas que generan pequeñas ollas naturales. Durante los meses de calor, estos espacios se convierten en uno de los puntos más buscados para disfrutar del paisaje y pasar el día en contacto con la naturaleza. El entorno invita también a realizar caminatas y observar la flora característica del norte cordobés.

Las tonalidades rojizas de las rocas y el suelo, combinadas con el verde de los palmares y la vegetación autóctona, generan uno de los rasgos visuales más particulares de esta zona. Copacabana también conserva rastros de quienes habitaron la región mucho antes de la conformación del pueblo actual. En distintos sectores pueden encontrarse cuevas, aleros rocosos, morteros y pictografías, testimonios de antiguos pobladores.

La localidad está ubicada en el departamento Ischilín, a unos 45 kilómetros de Deán Funes y aproximadamente 137 kilómetros de la capital provincial.

Dentro del patrimonio histórico y religioso se destaca además la Iglesia Nuestra Señora de Copacabana, cuya construcción se remonta aproximadamente a 1812. Junto al templo se encuentran otros espacios vinculados con la historia local, como el cementerio y la antigua Estancia Copacabana.

La tradición religiosa continúa teniendo un lugar importante en la comunidad. Cada 2 de febrero se celebra la fiesta patronal en honor a la Virgen de la Candelaria, una jornada que combina las celebraciones religiosas con actividades tradicionales, entre ellas la procesión y el desfile gaucho.

Cómo llegar a Copacabana

Copacabana se encuentra en el norte de la provincia de Córdoba, a unos 137 kilómetros de la capital provincial y a aproximadamente 45 kilómetros de Deán Funes. Por su ubicación rural, el último tramo del viaje se realiza por caminos que conectan las pequeñas localidades de la zona.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido en auto es de alrededor de 800 kilómetros y puede llevar entre 10 y 11 horas, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino. Otra alternativa para quienes viajan desde Buenos Aires es tomar un vuelo hasta la ciudad de Córdoba y continuar desde allí por tierra hacia el norte provincial.