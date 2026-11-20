Tiene 27 años, es argentino y contó cómo es vivir un día en la Antártida: "El frío te hace sentir más vivo que nunca"

"De San Miguel al mundo", esa es la frase que puede resumir la vida de Nicolás Marín, quien con tan solo 27 años es explorador de National Geographic, dueño de Magia con Amor, una de las cafeterías más populares del conurbano, y, ahora, una de las privilegiadas personas que conoció la Antártida. El joven fotógrafo se ha consolidado como uno de los mejores dentro de la fotografía de naturaleza, lo que se convirtió en su llave al continente blanco.

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En diálogo con El Destape, Nico Marín contó cómo es un día explorando la Antártida. "Bajamos del barco, nos embarcamos nuevamente pero en barcos de descubrimiento, para finalmente después pisar el hielo", relató el fotógrafo y explorador sobre el inicio de la aventura. "Cuando bajamos, lo primero que vemos son pingüinos, aves marinas, petreles, gaviotas y escúas", añadió.

Nicolás Marín tiene 27 años y es fotógrafo submarino y de naturaleza

Cómo se llega a la Antártida

Sobre el proceso de llegar a la Antártida, Nicolás contó lo largo y difícil que es el trayecto: "La forma de llegar a la Antártida es bastante particular. Nos embarcamos en Ushuaia, el 'fin del mundo', y ahí tenemos dos días de navegación por el pasaje de Drake", relató el joven aventurero. "El pasaje de Drake es uno de los más temidos y salvajes de todo el mundo, porque es donde se juntan las dos corrientes más importantes: la del océano Pacífico y el Atlántico", detalló. En tanto, también comentó que allí se suelen formar olas entre 15 y 17 metros.

Foto: Nicolás Marín

"Hoy en día, gracias a la previsibilidad de las aplicaciones meteorológicas, podemos prevenir accidentes. Pero incluso hasta el día de hoy, pasamos el pasaje con olas de hasta 9 metros", explicó Marín sobre uno de los momentos más temidos de la travesía hasta el continente blanco. "Después de atravesar eso, llega la mejor parte: empezás a ver el hielo marino y un atardecer hermoso e infinito", describió casi como si se tratara de un paisaje onírico. Y concluyó: "Es en ese momento que se empieza a ver la fauna".

Foto: Nicolás Marín

Cómo es vivir un día en la Antártida

Desde su base en la Antártida, Nico Marín le contó a El Destape cómo es un día viviendo en el "fin del mundo": "Lo primero que hacés cuando llegás a la Antártida es tirarte al hielo marino", comentó entre sonrisas sobre su experiencia tan apasionante como aventurera. "Ese día hacía -7°C y una sensación térmica de -20°C", recordó sobre la jornada en la que se zambulló en el agua helada.

Foto: Nicolás Marín

"La Antártida es un paisaje muy lindo de admirar y, también, de sentir. El frío te hace sentir más vivo que nunca", concluyó Nico sobre su extrema vivencia. En tanto, invitó a quien le interese conocer más de esta aventura a que le escriban en sus redes sociales (@nicomarinb en Instagram) para poder vivirla en carne propia.