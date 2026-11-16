Llegar a los 100 años es un acontecimiento extraordinario, pero cumplir 106 y conservar el sentido del humor y las ganas de disfrutar de la vida es todavía más llamativo. Florence Ennifer, una mujer británica conocida por sus familiares y amigos como May, celebró su cumpleaños rodeada de sus seres queridos y compartió cuáles son, según su propia experiencia, los tres hábitos que la acompañaron a lo largo de su vida.

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Su receta es sencilla y está lejos de las rutinas exigentes que suelen circular en redes sociales. “¡No conduzcan un coche, caminen por todas partes y coman muchas verduras!”, recomendó la centenaria. Sus consejos ponen el foco en dos aspectos cotidianos: mantenerse activa y llevar una alimentación que incluya vegetales.

La historia de Florence fue difundida por el medio español AS, que contó que la mujer nació y creció en Coventry, Reino Unido, en una familia numerosa de diez hermanos. Desde joven desarrolló una pasión por la repostería y se hizo conocida en su barrio por preparar dulces para los chicos. También disfrutaba de los paseos en barco y de viajar a Londres.

¿Realmente funcionan los tips de May?

Los consejos de Florence coinciden con algunas recomendaciones generales para cuidar la salud a lo largo de los años. Caminar es una forma accesible de incorporar actividad física a la rutina, mientras que consumir frutas y verduras aporta fibra, vitaminas y minerales importantes para el organismo.

Sin embargo, la longevidad no depende de una única conducta. La genética, las condiciones de vida, el entorno, la alimentación, la actividad física y el acceso a la atención sanitaria son algunos de los factores que intervienen en el envejecimiento. Por eso, aunque la experiencia de Florence resulta inspiradora, sus tres recomendaciones no constituyen una fórmula comprobada para alcanzar los 106 años.

Su historia deja, de todos modos, un mensaje sencillo: mantenerse en movimiento y cuidar la alimentación pueden ser buenos puntos de partida para construir hábitos saludables a cualquier edad.