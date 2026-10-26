Tiene 106 años, es española y todavía disfruta salir a bailar: "Me gusta mucho la noche"

La catalana Pepita Bernat tiene 106 años y una agenda llamativa: cada domingo ocupa la pista de baile de La Paloma, una sala histórica de Barcelona. Su historia se volvió viral y reveló su secreto para llegar tan bien a su edad.

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"Salgo, me gusta mucho la noche. Tengo muchísimos amigos que cantan y voy a verlos cuando actúan”, explicó en diálogo con el doctor Manuel de la Peña para el podcast ‘Endor Technologies’.

Pepita Bernat tiene 106 y todavía va a bailar

Pepita nació en Lleida en 1919, fue empresaria y atravesó la Guerra Civil española y las dos guerras mundiales. Hoy vive en Barcelona y, según cuenta, no hay fórmulas complicadas detrás de su longevidad: lleva una vida tranquila y muy social.

“Bailo mientras cocino, mientras friego los platos, mientras hago la cama o de la cama al comedor. Me pongo la música que me gusta, salsa o chachachá”, aseguró.

Además, de ir cada domingo a bailar a La Paloma -espacio que frecuenta desde sus 14 años- la mujer suele juntarse con sus amigas dos o tres veces por semana para jugar a las cartas. Entre sus grandes consejos se encuentra "conservar la alegría de vivir”.

Cuál es su secreto para la longevidad: la recomendación de Pepita a otros ancianos

Consultada por su dieta y los hábitos a lo largo de su vida, Pepita remarcó que no tuvo prácticas a lo largo de su vida: “No he fumado nunca, tampoco he bebido, una copita de vez en cuando, pero no", apuntó.

Y explicó que su dieta es simple: "Comer, como sencillo. No muy abundante por la noche, porque no tengo hambre. Verdurita, fruta, un poquito de todo y ya está. Lo normal en gente vieja”.

Su recomendación a otros adultos mayores fue sencilla: "Les recomiendo que no se queden paraditos, que se muevan, que tengan ánimo. No sé por qué la gente se queda tan apagada”, subraya, visiblemente sorprendida por esa actitud. Fue entonces cuando abordaron el tema de la dieta y de los malos hábitos.