Tiene 103 años, combatió en la Segunda Guerra Mundial y hace 63 años que atiende un bar

Irvin E. Koch tiene 103 años y hace 63 que atiende el mismo bar en Pasadena, Maryland, Estados Unidos. Conocido como Irv, es veterano de la Segunda Guerra Mundial y está al frente de Club Sunset Knoll, un local ubicado en el sótano de su casa que conserva una estética de otra época.

{{{htmlAmp}}}

Su historia con el bar comenzó en 1963, cuando compró la propiedad junto a su esposa. En ese momento, el lugar ya funcionaba como un bar y pasó a formar parte de la casa. "Necesitábamos una casa, así que la compramos. Y adiviná qué: el bar venía incluido", recordó en una entrevista con The Washington Post. Desde entonces, Irv se dedicó a atender el local y no volvió a trabajar en otro lugar. Abre cuando llega el primer cliente y cierra cuando se van los últimos o cuando se cansa.

Irv tiene 103 años y sigue al frente de su bar. Foto: Pete Kiehart/For The Washington Post

Quién es Irv, el veterano de 103 años que atiende un bar

Irv nació en 1923 y creció en un barrio humilde del sur de Baltimore durante la Gran Depresión. Cuando era adolescente se unió a la Marina de Estados Unidos y prestó servicio en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Después del conflicto, trabajó como constructor para la cadena Sears y también como plomero, antes de dedicarse por completo al bar, el cual dirige desde hace 63 años.

Pero su mayor fuerte no es la perseverancia, sino el humor. En este sentido, cuenta al medio estadounidense que cuando un cliente le preguntó si era el bartender más viejo del mundo, respondió: "No me preguntes. Todavía no recorrí el mundo". También explicó sin vueltas que decidió quedarse con el negocio por "el dinero", y que el bar vino incluído en la propiedad que había comprado junto a su esposa.

Sin embargo, su familia sostiene que el trabajo también le permite mantenerse en contacto con otras personas. De hecho, su nietastro Jason Cook cree que, más allá de la plata, Irv sigue al frente del bar por el contacto con la gente y la compañía de sus clientes. En los últimos años, aquel se mudó a la casa junto a su familia para ayudar a cuidarlo, pero Irv sigue atendiendo el bar que forma parte de su vida desde hace más de seis décadas.