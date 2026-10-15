Tiene 100 años, es una referente de la filología y reveló sus hábitos cotidianos: “Como de todo, pero en pequeñas cantidades”.

Llegar a los 100 años suele despertar curiosidad por los hábitos y las costumbres que acompañaron a quienes alcanzaron esa edad. ¿Existe una fórmula para la longevidad? ¿Qué lugar ocupan la alimentación, la genética y la manera de afrontar la vida? María Luisa López Grigera, una mujer que cumplió un siglo de vida, compartió algunas reflexiones sobre su experiencia y sorprendió con una confesión sobre el vino.

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Nacida en La Coruña y de origen argentino, López Grigera construyó una destacada trayectoria académica como especialista en el Siglo de Oro español. Fue profesora emérita de Filología en la Universidad de Michigan y se convirtió en la primera mujer en pronunciar la conferencia inaugural de una universidad española. Además, recibió una propuesta para incorporarse a la Real Academia Española, aunque decidió rechazarla al considerar que otras candidatas merecían más ese reconocimiento.

En una entrevista con ABC Sevilla, la centenaria habló sobre su vida, sus hábitos alimentarios y las razones a las que atribuye su longevidad. Lejos de presentar sus 100 años como una conquista individual, destacó el papel de la herencia genética y la educación que recibió de sus padres.

Los hábitos alimentarios de María Luisa López Grigera

Al hablar de su alimentación, López Grigera señaló que siempre priorizó los alimentos naturales y procuró dejar de lado los productos procesados y muy condimentados. También explicó que come una variedad de alimentos, pero en cantidades moderadas. “Como de todo, pero en pequeñas cantidades, todo muy medido, especialmente las proteínas animales y vegetales”, contó en la entrevista.

La especialista también mencionó una costumbre ligada a sus raíces gallegas: disfrutar ocasionalmente de una copa de vino Albariño, una variedad blanca característica de Galicia. Aunque aclaró que actualmente bebe principalmente agua, le atribuyó a esa bebida una influencia positiva en su vida.

Tiene 100 años, es una referente de la filología y reveló sus hábitos cotidianos: “Como de todo, pero en pequeñas cantidades”.

“Como buena gallega, siempre me permito una copa de Albariño, que siempre me sienta bien, aunque ahora beba principalmente agua. Creo que este vino me ayudó a llegar hasta donde estoy”, expresó.

Su testimonio despertó interés por la relación entre alimentación y longevidad, aunque es importante distinguir entre la experiencia personal de una centenaria y las conclusiones que puede ofrecer la evidencia científica. La declaración de López Grigera no demuestra que el consumo de vino prolongue la vida ni que sea recomendable incorporarlo a una dieta para vivir más años.

Qué piensa sobre haber llegado a los 100 años

López Grigera también se refirió a la longevidad sin idealizarla ni atribuirse un mérito especial por haber alcanzado el siglo de vida. Para ella, una parte importante de la explicación se encuentra en la genética y en el entorno familiar en el que creció.

“No me parece un mérito en absoluto. El mérito reside en los genes que heredé y en la libertad de pensamiento que mis padres fomentaron en mí”, afirmó. La académica también respondió con humor cuando le preguntaron por la posibilidad de vivir otros 100 años: aseguró que no aspira a repetir la experiencia durante un siglo más.

Sus palabras ponen el foco no solo en los hábitos cotidianos, sino también en la manera en que cada persona interpreta el paso del tiempo. En su caso, la longevidad aparece ligada a una combinación de factores personales y familiares, sin una fórmula única que pueda trasladarse a todas las personas.