El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) comenzó los trabajos para restaurar y reunir las partes de la histórica Fuente Monumental, una obra escultórica que fue desmembrada a principios del siglo XX y cuyos componentes quedaron distribuidos en distintos puntos de la Capital.

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El conjunto, inaugurado en 1903, tendrá una altura superior a los 10 metros y contará con un emplazamiento definitivo en la Plaza República de Croacia, dentro del Parque Tres de Febrero, en Palermo.

La intervención está a cargo del Ministerio de Espacio Público porteño y tiene un plazo estimado de ejecución de 10 meses. La primera etapa consiste en trasladar las esculturas a un taller para iniciar su restauración y recuperar los elementos que se perdieron con el paso del tiempo.

¿Cómo será la restauración de la Fuente Monumental?

La fuente fue instalada originalmente cerca de la Casa Rosada, pero sus componentes se separaron años después de su inauguración. Desde entonces, para observar las distintas partes era necesario recorrer tres barrios: el cuerpo superior, con un grupo de niños, quedó en la intersección de la avenida de Mayo y la avenida 9 de Julio; un Neptuno joven y las náyades de la base fueron trasladados al Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU), en Puerto Madero; y una figura de Neptuno anciano se instaló en la Plaza República de Serbia, en Palermo.

El proyecto contempla la recuperación integral de las esculturas originales y la reproducción de las piezas que ya no se conservan. Para concretar el traslado, se utilizaron grúas de gran porte y cajas especiales que permiten inmovilizar las figuras de hierro fundido, algunas de varias toneladas, y evitar daños durante su manipulación.

Antes de moverlas, los equipos técnicos realizaron fotografías y escaneos para elaborar modelos fotogramétricos. Ese relevamiento permite conocer con precisión las dimensiones y el estado de los materiales, además de servir como referencia para planificar las tareas de conservación.

Los trabajos incluirán la eliminación de pinturas y otros agregados que no pertenecen a la obra original, la limpieza de las superficies metálicas y la recuperación de las zonas corroídas. También se restaurarán las molduras, las bandejas y las bateas que integran el conjunto escultórico.

La intervención abarcará, además, la instalación de un sistema hidráulico para permitir la circulación del agua, con nuevas tuberías, bombas y conexiones eléctricas. El espacio elegido también será acondicionado y se realizarán mejoras en los tres sitios que actualmente albergan las piezas.

La decisión de ubicar la fuente en el Parque Tres de Febrero tiene un antecedente histórico. Los equipos de la Ciudad identificaron, a partir de acuarelas de 1891 conservadas en el Jardín Botánico, que el paisajista Carlos Thays había proyectado una fuente para ese mismo sector de los bosques de Palermo. La reunificación permitirá concretar aquella idea más de un siglo después.

El conjunto fue realizado por la fundición artística francesa Val d'Osne, que produjo esculturas y elementos ornamentales para distintos países. Su autor fue Mathurin Moreau, uno de los escultores que trabajaron para los catálogos de esa empresa. La fuente porteña comparte su modelo con otras tres obras similares: una ubicada en el Parque San Martín de Mendoza, otra en el Parque Monroe de Río de Janeiro, Brasil, y una cuarta en Victoria Park, en la ciudad inglesa de Ashford.