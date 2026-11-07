Tiene más de 100 años, comenzó a nadar después de jubilarse y rompió tres récords mundiales

Betty Brussel demostró a sus 102 años que la edad no es un límite para seguir haciendo lo que le gusta. Cuando tenía 99 años, la nadadora neerlandesa-canadiense batió tres récords mundiales en una misma competencia. "Cuando estoy compitiendo, no pienso en nada. En nada. Simplemente cuento los largos para saber cuántos me quedan", expresó por entonces la mujer, quien comenzó a nadar de manera competitiva recién a los 68 años, luego de jubilarse.

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Brussel nació el 28 de julio de 1924 en Zaandam, Países Bajos. Durante su infancia aprendió a nadar en un canal cercano a Ámsterdam, ya que su familia no podía costearle clases. Durante la Segunda Guerra Mundial dejó la escuela secundaria para cuidar a sus diez hermanos menores.

Betty Brussel tiene 102 años y sigue nadando

En 1949 se casó con Gerrit y, diez años después, emigró a Canadá, donde trabajó como costurera y tuvo tres hijos. Tras jubilarse en 1982, comenzó a dedicar más tiempo a la natación. A los 68 años se incorporó a un club junto con su marido y empezó a participar en competencias. "Disfruto mucho nadando. Me encanta la sensación de deslizarme por el agua y simplemente me hace sentir muy bien", contó.

Los récords mundiales que batió a los 99 años

El 20 de enero de 2024, Brussel consiguió tres récords mundiales en la categoría de 100 a 104 años. Nadó los 50 metros pecho en 1 minuto y 56,22 segundos, los 50 metros espalda en 1 minuto y 25,22 segundos y los 400 metros estilo libre en 12 minutos y 50 segundos.

En esta última prueba, superó en casi cuatro minutos la marca anterior. Aunque todavía tenía 99 años, compitió en esa categoría porque los grupos de edad se establecen según el año de nacimiento. En abril de ese mismo año, también estableció un récord en los 800 metros estilo libre, con un tiempo de 26 minutos y 17 segundos.

Brussel entrena dos veces por semana y forma parte del White Rock Wave Swim Team, un equipo canadiense de natación máster. Su historia es admirada a nivel mundial en el amateurismo y cuenta con un documental que se estrenó en el 2024. A sus 102 años, sigue disfrutando de nadar y en el mientras tanto es un ejemplo de vida para el resto.