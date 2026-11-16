En pleno corazón de Recoleta, a metros del Cementerio y frente a la Basílica Nuestra Señora del Pilar, un árbol de origen australiano se mantiene en pie desde hace más de dos siglos.

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Se trata del "Gomero de Recoleta", un ejemplar de la especie Ficus macrophylla que, según la versión más difundida, fue plantado en 1781 por el ingeniero agrónomo Martín José de Altolaguirre.

Sin embargo, no hay certeza absoluta sobre la fecha: algunos relatos sostienen que fueron los Padres Recoletos quienes lo plantaron hacia 1718, cuando habitaban la zona. Lo que sí coincide en todas las versiones es que el árbol ya estaba allí mucho antes de que Buenos Aires se convirtiera en la metrópolis actual.

Un gigante de dimensiones excepcionales

El gomero alcanza los 18 metros de altura y su tronco tiene 7 metros de diámetro. Sus ramas pueden superar los 30 metros de longitud y el metro de diámetro, lo que le da una copa imponente que ocupa buena parte de la plazoleta.

Por su parte, las hojas que lo cubren son grandes y elípticas, de color verde oscuro en el haz y rojizas en el envés, y sus frutos globosos y violáceos aparecen en verano y otoño. El sistema de raíces es muy vigoroso y sobresale del suelo, contribuyendo a su aspecto majestuoso y a la fama que lo convirtió en uno de los árboles más fotografiados de la ciudad.

La escultura que sostiene una rama centenaria

Uno de los detalles más llamativos al visitarlo es la presencia de una escultura que parece sostener una de sus ramas más extensas. Se trata de Atlas, una obra del artista uruguayo Joaquín Arbiza Brianza, realizada con más de 3.000 piezas de automóviles soldadas y ensambladas.

La figura representa al titán de la mitología griega condenado a cargar el peso del mundo sobre sus hombros, y fue donada a la Ciudad de Buenos Aires durante el año 2014. Además de su valor artístico, cumple una función estructural: sostiene una de las ramas más grandes del árbol, que sin ese apoyo podría quebrarse.

Un testigo de la transformación porteña

El Gomero de Recoleta fue incluido por el Gobierno de la Ciudad en el catálogo de Árboles Históricos y Notables, una distinción que reconoce su valor cultural, botánico y paisajístico. A lo largo de sus más de 240 años, el árbol fue testigo de la transformación del barrio, que pasó de ser una zona de quintas y terrenos rurales a convertirse en uno de los polos turísticos y culturales de Buenos Aires.

Su presencia en la Plazoleta Juan XXIII, sobre la avenida Presidente Manuel Quintana 596, lo convierte en un punto de encuentro para vecinos y visitantes que se detienen a contemplarlo o a fotografiarlo. Después de más de dos siglos, el gomero sigue en pie, como un recordatorio vivo de la historia de la ciudad y de la capacidad de la naturaleza para resistir el paso del tiempo.