Murió a los 87 años la conductora y ex diputada Pinky

Fue locutora, conductora de televisión y también incursionó en el modelaje. Su muerte fue informada por el titular del SAME.

La locutora y conductora Lidia 'Pinky' Satragno falleció hoy a los 87 años, según confirmó esta tarde en declaraciones al canal TN el titular del SAME, Alberto Crescenti. La reconocida conductora sufrió en los últimos años un fuerte deterioro en su salud, según confirmaron familiares.

Pinky, a quien llamaban "señora televisión", supo ser una de las caras más importantes de la televisión luego de su debutó en 1956 y dos años más tarde su primer programa propio, Buenos días Pinky. Uno de los hitos más importante fue cuando fue elegida para hacer el traspaso de la televisión en blanco y negro a la televisión en color en Argentina, el 1 de mayo de 1980.

En 1982 Pinky también condujo junto a Jorge "Cacho" Fontana el programa Las 24 horas de las Malvinas. En el programa participaron importantes figuras que hicieron colectas y recibían donaciones para los combatientes de Malvinas.

El año pasado, su hijo Gastón Satragno contó cómo se encontraba su madre, que había generado preocupación en los medios. El hombre admitió que "como le ha pasado a la gran mayoría de los ancianos de nuestro país, la pandemia les hizo muy mal". Detalló que su madre "antes de la pandemia, todavía caminaba no mucho, pero caminaba… y ahora no”.

“Fue por una cuestión de que no la podían atender. Está lúcida y de buen ánimo, pero por las afecciones que ella tiene está postrada y dudo que pueda recuperarse", explicó. Satragno contó en aquel momento el deterioro en la salud de la conductora que "estaba en cama desde hace tiempo". Y reclamó: "Cuido a mi mamá desde hace años y no tengo ayuda de ningún tipo, salvo determinados amigos y la familia misma. Yo no cuento absolutamente con nadie siendo mi mamá Pinky. Ni me quiero imaginar la gente que no es Pinky como la debe estar pasando”.

Nacida en el 11 de noviembre de 1935 en San Justo, Lidia 'Pinky' Satragno debutó en televisión en 1956, luego de un recorrido como modelo de comerciales. Fue su colega Trudy Tinky Tomis quien la rebautizó como Pinky debido a su piel rosada. Dos años más tarde ya estaba conduciendo su propio programa, Buenos días Pinky. Poco después participó en el cine e integró el elenco de La caída, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, en 1959. También estuvo al frente de ciclos como Teledos Informa, Pinky y la Noticia, El pueblo quiere saber, Pinky y Fontana, Con sabor a Pinky, entre otros.

“La señora televisión”, que fue su apodo tras el récord de horas frente a las cámaras de televisión (un total de 30.000), tuvo varios momentos destacados a lo largo de su carrera. Uno de los hitos más importante fue cuando fue elegida para hacer el traspaso de la televisión en blanco y negro a la televisión en color en Argentina, el 1 de mayo de 1980. Pinky también tuvo su faceta política y fue candidata a la intendencia del partido de La Matanza en 1999 por la Alianza, y en 2007 fue elegida diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por Unión PRO.