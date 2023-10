La Justicia ordenó la detención inmediata de Aníbal Lotocki, acusado de homicidio

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional tomó la medida tras procesarlo por el homicidio del empresario Rodolfo Zárate.

La Sala IV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordenó la detención inmediata del polémico cirujano Aníbal Lotocki por el homicidio simple de su paciente Rodolfo Cristian Zárate, empresario de 50 años al cual le hizo una cirugía en el 2021. Los magistrados Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y Hernán Martínez fueron quienes, en el día de ayer, tomaron la decisión de confirmar el procesamiento por la causa. Por otro lado, cabe recordar que determinaron no investigarlo por la muerte de Silvina Luna.

Zárate ingresó al quirófano en abril del 2021 para que le saque un leve exceso de grasa (dermolipectomía) y una hernia abdominal. La situación del paciente se complicó en la Clínica Cemeco de Caballito, donde este alquilaba para seguir operando durante la segunda ola de la pandemia -cuando estaban habilitadas solo operaciones de riesgo de vida-. Quedó en observación después de más de dos horas en el quirófano y se descompensó cerca de la medianoche.

Si bien pudo ser estabilizado por el personal de la clínica, que debió intubarlo, volvió a entrar en un paro cardíaco mientras Lotocki revisaba al paciente. Llamaron al SAME pero no pudieron ayudarlo. No solo fue imputado por su muerte, "por un obrar por demás desaprensivo" y por no haber tomado los recaudos mínimos para eliminar riesgos de comorbilidad, sino también por la falsificación de registros médicos.

La acusación de "homicidio simple con dolo eventual" se debe a que, según los tres jueces, el cirujano tenía conocimientos para comprender que dicha intervención podía causarle complicaciones a Zárate y que a causa de ellas, podía morir. Aún así, siguió adelante con la operación.

Cabe recordar que Lotocki ya tiene una condena por "lesiones graves" a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer medicina, aunque el fallo todavía no está firme. Por esa razón, todavía sigue en libertad. La condena se debió a la denuncia de cuatro de sus pacientes: Silvina Luna, su expareja Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis.