Canal 26 se convierte en el primer canal de noticias de America Latina en transmitir en 4k

Por primera vez en América Latina, un canal de noticias transmitirá en calidad 4k. Se trata de Canal 26 que desde este 31 de diciembre de 2025 se convirtió en el primer canal de noticias de Latinoamérica en tener esta tecnología y ofrecer una experiencia visual inédita para la audiencia.

La incorporación del 4K representa un paso clave dentro de su proceso de evolución tecnológica, orientado a elevar la calidad de imagen, optimizar la producción audiovisual y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo de contenidos informativos. “Este avance constituye un hito para el canal y para la televisión de toda la región. Apostar al 4K es apostar por una forma de informar más clara, más cercana y más competitiva”, destacaron desde la dirección de Canal 26.

Con esta actualización, la señal refuerza su compromiso con la innovación y la excelencia editorial, brindando contenidos informativos con mayor nitidez, profundidad y realismo. La transición a 4K se integra a los flujos de trabajo digitales que Canal 26 viene desarrollando para potenciar su estrategia de distribución multiplataforma.

Con este anuncio, Canal 26 se posiciona en la vanguardia global al sumarse al selecto grupo de señales que transmiten en 4K, compartiendo estándares técnicos con gigantes como ESPN y Fox Sports. Lo más destacado es que logra este hito tecnológico manteniendo su esencia 100% argentina, una estrategia que potencia su competitividad tanto en el país como en el exterior.

Esta evolución técnica es el pilar de un ambicioso plan de modernización. La renovación de estudios, la adquisición de equipamiento de última generación y una nueva arquitectura digital orientada al futuro consolidan al canal como un referente de innovación. Con la llegada del 4K, Canal 26 no solo eleva los estándares de la industria local, sino que reafirma la capacidad de la televisión argentina para liderar y adaptarse a los desafíos del mañana.