Argentinos crean un artefacto para medir la contaminación en el aire y los datos son alarmantes: "Efectos graves"

En el campus de la UNSAM se realizaron una serie de talleres en los que se le enseñó a investigadores y estudiantes a construir sensores electrónicos para medir variables del ambiente y la contaminación del aire. Los datos alarmantes de lo que descubrieron.

A fines de junio pasado, y como parte de las actividades, se instalaron medidores de calidad de aire en la Escuela Técnica de la UNSAM y en un comedor comunitario del barrio la Cárcova, en José León Suárez, frente al CEAMSE. También se instaló un medidor en el campus de la UNSAM, que permitirá realizar monitoreos y comparaciones con lo que pasa en La Cárcova. ¿El objetivo? Medir la contaminación que hay en el aire para evitar problemas de salud.

Las organizaciones a cargo del encuentro fueron reGOSH -la Red de Tecnologías Libres para Ciencia y Educación en América Latina- y el Grupo Sensores Comunitarios (CoSensores), un grupo de investigación en aspectos socioambientales que utiliza herramientas libres.

Durante el encuentro, de casi una semana y que comenzó el martes 27 de junio en el campus de la UNSAM, se realizaron una serie de talleres en los que se enseñó sobre la construcción de sensores ambientales.

“Estos sensores no los armamos porque sí, para tener un dato aislado del ambiente, sino que esta salida (a la Escuela Técnica de la UNSAM) nos permitió ver cuál es la necesidad que existe de medir la calidad del aire que se está respirando en un lugar rodeados de basura y de quemas. Mientras estábamos parados en la puerta del comedor un vecino empezó a quemar basura y se llenó el aire de material particulado, pero, si no lo hace, la basura se acumula”, explicó a TSS Ignacio Borón, investigador del CONICET e integrante de CoSensores. Estos barrios están justo enfrente del CEAMSE pero, paradójicamente, por allí no hay servicio de recolección de basura municipal.

Los datos alarmantes que arrojó el sensor ambiental

En las primeras mediciones del sensor de aire instalado en La Cárcova se llegó a picos de 100 microgramos por metro cúbico en el aire, mientras que los máximos recomendados por la OMS son de 45. En el sensor instalado en el campus de la UNSAM el máximo fue de 35, aunque durante la noche no hubo mediciones por falta de alimentación eléctrica y conexión a Internet.

Además de los sensores de material particulado en aire, de 2,5 y de 10 micras, en los talleres realizados por reGosh se enseñó a ensamblar y soldar un conductímetro, que se usa para medir los iones disueltos en agua y así inferir la presencia de contaminantes. También un colorímetro, para medir colores y también inferir el tipo de contaminantes que puede haber en el agua, y de un caudalímetro, que convierte el flujo de agua en un voltaje y así se puede inferir el caudal que circula por un conducto. El sensor se completa con un registrador de datos, que permite acumular esa información. Todo se basa en placas electrónicas Arduino, de bajo costo, y en estándares abiertos de datos. El objetivo del proyecto es acompañar a las comunidades que enfrentan problemáticas ambientales, para que cuenten con tecnologías abiertas que les permitan registrar datos sobre contaminación de forma autónoma y veraz.

Los sensores de calidad de aire instalados en la Escuela Técnica, en el comedor comunitario y en el campus de la UNSAM, también tienen sensores de temperatura y humedad, ya que estos factores pueden modificar las mediciones y por eso se utilizan para calibración. Borón explicó: “Según el tamaño que tenga el material particulado puede tener efectos en el sistema respiratorio. Las partículas más grandes pueden ingresar a través de la nariz, pero como son grandes son retenidas en esas primeras partes del sistema respiratorio. Las partículas más chicas, en cambio, pueden llegar a los pulmones, con efectos todavía más graves. Estos sensores permiten medir la concentración de estas partículas y de alguna manera estimar también su tamaño”.

Cómo surgió la instalación de los sensores ambientales

Esta instalación de sensores surgió del proyecto Migrantas, de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la UNSAM, que busca trabajar con mujeres migrantes del partido de San Martín. Uno de sus ejes de acción fue el ambiental, para lo cual se pusieron en contacto con el instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (3IA), también de la UNSAM, para analizar aspectos como la calidad del aire, y a partir de esa idea se pusieron en contacto con el colectivo coSensores.

“Vimos la preocupación y el interés de los vecinos por abordar el problema y tratar de resolverlo. Esta herramienta viene a dar un dato numérico para dar cuenta de lo que los vecinos ya saben: que se quema basura y eso afecta el aire que respiran. Nuestro deseo es que esto fortalezca el reclamo y el intento de resolver la situación, que es muy compleja porque no se puede pensar lo ambiental separado de lo social”, dijo Borón. Y agregó: “Ellos están registrando dónde se junta la basura, qué tipo de vegetación hay, cómo está el arroyo y los canales. Son observaciones muy importantes, de base, para después poder tomar decisiones”.

Con información de la Agencia TSS