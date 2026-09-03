“Te mataría con mis propias manos”: los presuntos mensajes del joven que atacó a una compañera en la Facultad de Medicina

Federico Lamaita, un estudiante de 19 años de la Facultad de Medicina de Montevideo, atacó violentamente con un cuchillo a una compañera de la misma edad en plena clase. La chica sufrió heridas graves y debió ser trasladada de urgencia al hospital en Uruguay. Ingresó al establecimiento con cortes profundos en distintas partes del cuerpo, aunque afortunadamente ya se encuentra fuera de peligro.

{{{htmlAmp}}}

Según información oficiall, el agresor fue reducido por otros estudiantes en el interior del aula y quedó automáticamente detenido por efectivos policiales locales. Ahora, el hecho es investigado por la Justicia uruguaya como intento de femicidio.

El suceso provocó fuerte conmoción en la comunidad universitaria y generó , al mismo tiempo, muchas críticas ya que las estudiantes aseguran que el ataque podría haberse evitado si se tomaban medidas a tiempo. En redes sociales comenzaron a circular múltiples mensajes que el agresor dejaba en las redes denotando su misoginia, una postura antifeminista y amenazas contra las mujeres.

Según los testimonios tras el hecho, el agresor habría solicitado hablar con la víctima antes de atacarla. Allegados a la chica señalaron que el acusado estaba “obsesionado” con ella desde comienzos de año, aunque no mantenían una relación sentimental. Lamaita habría ingresado a la facultad con un cuchillo escondido y en el aula lo extrajo y comenzó a agredir a la compañera. Los demás alumnos intervinieron al advertir lo que estaba pasando y lograron retenerlo hasta la llegada de la Policía.

El acusado quedó a disposición de la Fiscalía aunque aún no prestó declaración por encontrarse internado en una clínica psiquiátrica. En esa línea, su papá indicó que el chico padece una patología psiquiátrica.

Tras el ataque, estudiantes de la Facultad de Medicina realizaron una marcha en Montevideo y reclamaron medidas concretas para prevenir la violencia de género dentro de los espacios educativos. La movilización estuvo acompañada por un paro estudiantil y por fuertes cuestionamientos a la respuesta institucional.

La investigación judicial continuará con la reconstrucción de lo ocurrido, la evaluación del estado de salud del detenido y el análisis de los posibles antecedentes.

Los antecedentes de violencia del agresor

Exalumnas y madres de estudiantes del Liceo de Salinas Nº 1, donde había concurrido Lamaita previamente, difundieron un comunicado en el que aseguraron haber advertido -en reiteradas ocasiones- a las autoridades de la institución sobre presuntas situaciones de acoso, amenazas y tocamientos sin consentimiento.

"Hay más mujeres que hombres en el mundo para que podamos matarlas tranquilos", habría sido una de las frases que Lamaita habría dicho con tan sólo 15 años. "Mil alertas, decenas de chicas quejándose en adscripción por acoso, manoseos, comentarios desagradables... La institución tiene que quedar pegada, nunca hicieron nada, siempre hubo excusas", dijo una joven en redes sociales que compartió aula con el acusado. "Nos podría haber pasado a cualquiera de nosotras, miedo y asco. ¡Su familia encubre!", agregó.

Según denunciaron, los hechos fueron comunicados en reiteradas oportunidades a la institución pero en ningún momento habrían recibido una respuesta real para abordar la problemática. Incluso sostuvieron que en algunas ocasiones se les pidió tener “empatía” con el joven por su situación de salud mental. "Siempre hubo excusas, que está enfermo, que había que entenderlo y ahora pasa esto", manifestaron con indignación.

"En 2024 pasó una situación gravísima cuando se masturbó al lado de una compañera durante un escrito y no creyeron en la palabra de la chica ni de la clase porque 'no había pruebas'. Hicieron un taller de educación sexual en vez de abordar el tema sobre acoso sexual. El Liceo Salinas no hizo nada, no intervino como era debido. Ignoraron todas las situaciones, nos minimizaron y decían que éramos nosotras las que estábamos mal", sumó una segunda chica en redes sociales.

Otras testigos y ex alumnas del Liceo recordaron que hubo diversas situaciones de acoso sexual, falta de respeto a profesoras, "hablaba de morbosa sobre temas sexuales, muerte y lesiones", realizaba comentarios desagradables y degradantes hacia las mujeres y amenazó a las chicas de la clase. "Dijo que éramos todas putas y que nos iba a matar a todas", añadieron. "Sólo recibimos acusaciones de que lo tratábamos mal y le hacíamos bullying", completaron.

La denuncia pública contra el Liceo Salinas

Exestudiantes del Liceo Salinas N°. 1 denunciaron públicamente a la institución y se mostraron preocupados por lo sucedido. "Todos nosotros, de forma directa o a través de compañeras y conocidas, vivimos situaciones de violencia y acoso constante por parte de Federico Lamaita Chareli", indicaron en el texto.

"Durante años convivimos con actos inaceptables de su parte que incluyeron: miradas invasivas, acercamientos no consentidos, manoseos, acoso sistemático a través de redes sociales, amenazas y incluso un episodio en el que se masturbó al lado de una compañera en plena clase. Asimismo eran recurrentes expresiones verbales violentas como: 'Hay que matarlas a todas' y 'Ojalá pudiera matarte con mis propias manos, pero no quiero ir preso'", entre otras.

En la misma línea señalaron que todas las situaciones fueron notificadas a las autoridades del Liceo Salinas y tanto direcciones como docentes "fueron testigos de lo ocurrido a lo largo de los años" pero nunca se sintieron "respaldados ni protegidos" desde la institución. "La respuesta institucional fue exigirnos empatía y la integración del agresor, justificando su accionar bajo el argumento de que presentaba un diagnóstico de salud mental sin brindar mayores explicaciones ni garantías de seguridad", se lee en el comunicado.

Sobre el final, los ex estudiantes sostuvieron que el establecimiento no era un lugar seguro con él allí y denunciaron que "las medidas de contención fueron nulas". Y cerraron: "Hoy sentimos un profundo dolor e indignación, ya que esta situación pudo y debió haberse evitado mucho antes. (...) Nos ponemos a entera disposición para defender los derechos de la estudiante y le enviamos fuerza, solidaridad y respeto a ella y su familia. Exigimos a las autoridades correspondientes que actúen con la severidad que el caso requiere y que este hecho no quede impune".