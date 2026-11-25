El verano 2026-2027 podría estar marcado por un fenómeno climático de gran intensidad: El Niño, también denominado Súper Niño por la magnitud que podría alcanzar. Las proyecciones meteorológicas anticipan un escenario de precipitaciones superiores a los valores normales en distintas regiones de la Argentina, con especial atención sobre el Litoral y sectores del centro del país.

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En ese contexto, cuatro provincias aparecen en el radar de los pronósticos por su exposición a las lluvias: Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba. Desde las Cataratas del Iguazú hasta los Esteros del Iberá y las sierras cordobesas, algunos de los destinos elegidos para las vacaciones podrían experimentar cambios en sus condiciones habituales durante diciembre, enero y febrero.

Súper Niño 2026-2027: qué provincias podrían recibir más lluvias

El fenómeno de El Niño se produce por un calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, que modifica los patrones de circulación atmosférica y puede favorecer precipitaciones más abundantes en distintas regiones de Sudamérica.

De acuerdo con las proyecciones difundidas para la temporada, el Litoral argentino concentra buena parte de la preocupación. Misiones, Corrientes y Entre Ríos podrían registrar precipitaciones por encima del promedio histórico, con posibles consecuencias sobre las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay.

El Instituto Nacional del Agua (INA), en su informe de noviembre de 2026, también señaló que el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para noviembre, diciembre y enero prevé lluvias superiores a las normales en gran parte del Litoral. Las mayores probabilidades se concentran en el este de Formosa, el este de Chaco, el noreste de Santa Fe, Corrientes y Misiones.

Córdoba también aparece entre los territorios que podrían experimentar un verano más lluvioso, particularmente en sus regiones serranas. Allí, las precipitaciones intensas pueden complicar las actividades turísticas, las excursiones y la circulación por caminos de tierra.

Misiones, Corrientes y Entre Ríos: los destinos del Litoral bajo la lupa

En Misiones, uno de los principales puntos de atención son las Cataratas del Iguazú. Las lluvias abundantes pueden provocar aumentos importantes del caudal y obligar a modificar los recorridos turísticos. En episodios de precipitaciones extremas, incluso puede ser necesario cerrar temporalmente pasarelas y accesos por razones de seguridad.

En Corrientes, la situación merece especial atención en los Esteros del Iberá y las localidades cercanas a los grandes cursos de agua. Las crecidas pueden afectar los paseos náuticos, los circuitos de naturaleza y la infraestructura turística, además de representar un riesgo para las comunidades que viven en zonas inundables.

Crédito: Archivo.

Entre Ríos, por su parte, también se encuentra expuesta a un escenario de precipitaciones superiores a las habituales. Los destinos vinculados al turismo de río, las playas y las actividades al aire libre podrían verse condicionados por las lluvias y las eventuales crecidas del Paraná y el Uruguay.

El impacto no depende únicamente de cuánto llueva, sino también de la distribución de las precipitaciones, la humedad acumulada en los suelos y el estado de los ríos y arroyos. Por eso, una temporada con lluvias por encima del promedio no implica necesariamente que todos los destinos sufran inundaciones.

Córdoba: qué puede pasar en las sierras durante las vacaciones

En Córdoba, el foco está puesto especialmente en las regiones serranas, donde las tormentas intensas pueden modificar las condiciones para quienes planean acampar, hacer trekking o recorrer caminos rurales.

Las lluvias pueden provocar crecidas repentinas de ríos y arroyos serranos, una situación que exige especial precaución en balnearios naturales, campings y zonas de recreación cercanas a los cursos de agua. También pueden dificultar los traslados por caminos de tierra y alterar excursiones previstas.

La distribución de las precipitaciones no será necesariamente uniforme en toda la provincia. Por eso, será importante seguir los pronósticos locales y los avisos oficiales antes de realizar actividades al aire libre.