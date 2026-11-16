Sudáfrica asegura tener el tren más largo del mundo para el transporte de mercancías: tiene 7.6 kilómetros y 696 vagones, es como si 70 canchas de fútbol se alienaran una detrás de otra. Según la empresa estatal Transnet, supone un nuevo récord mundial para un tren de carga.

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Durante ocho días, el convoy recorrió aproximadamente 860 kilómetros hasta completar el trayecto previsto. La operación se realizó el 18 de octubre de 2026 en la línea ferroviaria que une Saldanha Bay, en la costa occidental del país, con la región minera del Northern Cape.

Se trata de una cifra fuera de lo común, ya que los trenes de carga suelen medir entre 0.8 y 2.4 kilómetros, según el país. Tanto Sudáfrica como Australia se encuentran entre los pocos lugares donde operan trenes muy largos en distancias grandes, sobre todo para transportar minerales.

Cómo es el tren más grande de Sudáfrica

Detrás de esa operación se encuentra un destacado desafío de ingeniería, ya que mover casi 700 vagones requiere coordinar la potencia de las locomotoras y controlar las fuerzas que se generan cuando el tren acelera, frena o atraviesa determinados tramos de la vía.

Para lograrlo, Transnet utilizó locomotoras eléctricas y diésel-eléctricas distribuidas a lo largo del convoy. Todas funcionan de manera sincronizada a través de un sistema de control por radio denominado Radio Distributed Power (RDP), que permite repartir la tracción y la frenada en distintos puntos de la formación.

Durante el viaje, los 696 vagones iban vacíos, ya que no se trataba de una operación comercial habitual. La prueba técnica destinada a estudiar el comportamiento de un tren de estas dimensiones con el objetivo de mejorar las futuras operaciones de transporte ferroviario pasado.

El tren recorrió 860 kilómetros en dos días. Partió de Saldanha Bay, en la costa oeste de Sudáfrica, y llegó a una mina de mineral de hierro en el interior del país. No es la primera vez que la empresa estatal realiza una hazaña de este tipo, en 1989 Transnet había logrado el récord de tren más largo en esa misma ruta.

Supera el récord australiano

La nueva formación superó el récord que tenía Australia desde 2001, cuando la empresa minera BHP operó un tren de 7353 kilómetros y 682 vagones en el oeste del país. Los sudafricanos añadieron aproximadamente 250 metros de longitud y 14 vagones más.

De todas maneras, la homologación independiente del nuevo récord que aún no está confirmado. Sudáfrica depende de esta línea para el traslado de hierro desde las explotaciones del interior hasta el puerto de Saldanha, desde donde se exporta a los mercados internacionales.

La mejora en la capacidad ferroviaria resulta fundamental para la reducir los cuellos de botella y aumentar la eficiencia de las exportaciones. Durante las pruebas, la empresa analiza los datos y los compara con las simulaciones realizadas previamente, lo que permitirá perfeccionar la distribución de locomotoras, los sistemas de frenado y las estrategias de circulación de unidades de gran longitud.