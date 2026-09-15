El nuevo esquema alcanza a Colonia Elía, Yeruá y Piedritas, aunque las actualizaciones no entraron en vigencia en la misma fecha.

Los peajes de la Ruta Nacional 14 volvieron a aumentar durante septiembre y el incremento generó una diferencia significativa entre las estaciones del corredor. El nuevo esquema alcanza a Colonia Elía, Yeruá y Piedritas, aunque las actualizaciones no entraron en vigencia en la misma fecha.

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La primera alteración comenzó el 5 de septiembre en Yeruá y Piedritas, donde la tarifa para automóviles con TelePASE pasó a $ 2340,48. Una semana después, el domingo 13, se aplicó otra tarifa en Colonia Elía, que llevó el valor para la misma categoría a $ 5430,70.

El cambio en Colonia Elía quedó habilitado luego de que Vialidad Nacional verificara la finalización de las obras iniciales previstas para ese sector de la concesión. El organismo informó el 14 de septiembre que los trabajos correspondientes a la nueva sección de la Ruta 14 fueron completados y que ese avance permitió aplicar la tarifa de oferta actualizada establecida en el contrato.

¿Cómo quedó el nuevo cuadro tarifario de la Ruta Nacional 14?

En Yeruá y Piedritas, el cuadro vigente establece para quienes utilizan TelePASE una tarifa de $ 2340,48 para la Categoría 1, correspondiente a automóviles; $ 4680,96 para las Categorías 2 y 3; $ 7021,44 para la Categoría 4; y $ 9361,92 para las Categorías 5 y 6.

Para quienes no tienen TelePASE y utilizan la modalidad de pago electrónico manual, los importes son de $ 4680,96 para la Categoría 1; $ 9361,92 para las Categorías 2 y 3; $ 14.042,87 para la Categoría 4; y $ 18.723,83 para las Categorías 5 y 6.

En Colonia Elía, en cambio, el nuevo cuadro establece para la Categoría 1 un importe de $ 5430,70 con TelePASE y de $ 10.861,40 mediante pago electrónico manual. El valor automático representa un incremento del 132% frente a la tarifa anterior.

La diferencia entre esta estación y las ubicadas en Yeruá y Piedritas responde a que Colonia Elía comenzó a aplicar la Tarifa de Oferta prevista en el contrato de concesión después de la certificación de las obras iniciales.

Tarifas Vigentes | Tarifa Zárate - Colonia Elía

Tarifas Vigentes | Tarifa Yeruá - Piedritas