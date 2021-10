Vladimir Putin: de trabajar como espía a convertirse en presidente de Rusia

En el día del cumpleaños de Vladimir Putin, un repaso por los datos más curiosos y no tan conocidos de la vida del presidente de la Federación de Rusia.

Un día como hoy, pero de 1952, nacía Vladimir Putin en Leningrado (Unión Soviética), actualmente San Petesburgo, ciudad de la Federación de Rusia. El presidente de dicho país cumple 69 años y en El Destape hacemos un repaso de los datos y curiosidades no tan conocidas sobre el mandatario. Cómo fue su etapa como espía antes de convertirse en el máximo dirigente del país europeo y otras historias verdaderamente sorprendentes de su vida.

Sin lugar a dudas, Putin resulta una personalidad que despierta curiosidad en el mundo y, por supuesto, en la Argentina. Es que el presidente siempre ha mantenido una muy buena relación con el kirchnerismo: primero en la etapa de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta y también actualmente con Alberto Fernández. Se han hecho diversos acuerdos comerciales entre ambos países y también se han comprado millones de dosis de vacunas Sputnik V en plena pandemia de coronavirus. De hecho, fue la primera que la Argentina adquirió.

Nacido en una familia sumamente humilde, Vladimir fue criado por Vladímir Spiridónovich Putin y María Ivánovna Pútina en una habitación donde no tenían agua ni luz. Su padre fue un oficial de la Marina Soviética que tuvo el honor de ser condecorado por defender Leningrado frente al ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. En tanto, su madre tuvo diversos trabajos: empleada de casas de familia y de una fábrica. ¿Cómo fue que logró escalar tan alto hasta convertirse en el hombre más poderoso de Rusia?

Vladimir Putin en su época como espía de la KGB.

Tras haberse egresado en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Leningrado, en 1975, Vladimir Putin fue reclutado por el KGB (Comité para la Seguridad del Estado) para desempeñarse como espía. Allí trabajó durante varios años y aprendió diversas estrategias de contraespionaje. En 1985 le encomendaron una misión en Alemania Oriental y poco tiempo después regresó. En 1991, y cuando trabajaba con Anatoli Sobchak (primer alcalde de San Petersburgo elegido democráticamente) renunció al KGB para dedicarse al 100% a la política.

Luego de que Sobchak ganara las elecciones como alcalde, Putin fue nombrado como presidente del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo. Y en 1994 pasó a ser vicealcalde de dicha ciudad, por lo que su carrera se impulsó considerablemente. En 1999, y tras la sorpresiva renuncia de Yeltsin, se convirtió en presidente interino. Y luego ganó cuatro elecciones: el primer período fue entre 2000 y 2004; el segundo entre 2004 y 2008; luego estuvo como Primer Ministro entre 2008 y 2012; el tercero fue entre 2012 y 2018; y el cuarto lo consiguió en 2018 y finaliza en 2024. De esta forma es uno de los políticos que más tiempo lleva en el poder en Rusia.

Los 8 datos y curiosidades no tan conocidos sobre la vida de Vladimir Putin, presidente de Rusia

El misterio de la familia de Vladimir Putin

Pese a que muchos y muchas no lo saben, Vladimir Putin tiene dos hijas, producto del matrimonio que contrajo con Lyudmila Shkrebneva entre 1983 y 2014. Sin embargo, poco se habla sobre el tema. ¿El motivo? La idea del presidente es preservar la identidad de sus hijas, de quienes la prensa y la sociedad desconocen. De hecho, llevan otro apellido (Yekaterina Tíjonova y María Vorontsova) para mantener la privacidad. En una conferencia de prensa que el presidente brindó en 2015, explicó: "Nunca he hablado ni voy a hablar de dónde trabajan concretamente y qué hacen, por muchos motivos, ante todo por razones de seguridad". Y resaltó: "Sólo las veo una o dos veces al mes. Nos reunimos en casa".

"Hace poco se publicó que mis hijas estudian y viven constantemente en el extranjero, ahora ya no lo escriben, ahora dicen que viven en Rusia, y es verdad... nunca han residido en el extranjero, han estudiado solo en Rusia, en universidades rusas", agregó Putin en aquella conferencia.

Vladimir Putin y sus hijas de pequeñas.

El familiar de Vladimir Putin que trabajó para Vladimir Lenin y Josef Stalin

Vladimir Putin tuvo un abuelo que llegó a trabajar con dos referentes sumamente importantes de Rusia y el comunismo: se desempeñó como chef de Vladimir Lenin, quien condujo la Revolución Rusia en 1917, y también para Josef Stalin, dictador que gobernó la Unión Soviética entre 1922 y 1952.

Vladimir Lenin y Josef Stalin, líderes de la Unión Soviética.

Vladimir Putin y su pasión por los deportes: cuáles practica

En varias oportunidades, Vladimir Putin se ha mostrado apoyando diversos deportes y disciplinas del país como esquí, automovilismo y buceo. Sin embargo, y principalmente cuando era joven, practicaba judo. Incluso, se consagró campeón en Leningrado cuando tenía 21 años. Curiosamente, hoy es cinturón negro y también practica sambo, actividad de la que es maestro nacional y que tiene como concepto principal defenderse sin armas.

Vladimir Putin es amante de los perros y suele hacer chistes en las conferencias

Vladimir Putin ha dejado en claro, en diversas oportunidades, que es un apasionado por los perros. De hecho, se ha reunido varias veces con diversos funcionarios y líderes del mundo importantes con sus perros presentes. Justamente, en 2007, llevó a su labrador negro para tener un reunión con Angela Merkel, canciller de Alemania.

Vladimir Putin, amante de los perros, junto a Ángela Merkel en una reunión.

Por otra parte, Putin es un fanático de los chistes. Tal es así que en varias conferencias de prensa que ha brindado, incluso con otros líderes internacionales, se tomó unos minutos para contar algunas de las bromas que más le gustan.

El gesto que Vladimir Putin tuvo con Cristina Kirchner en 2015

En un encuentro que tuvieron en Rusia Cristina Kirchner estaba queriendo servirse un vaso de agua. Aun así, y al ver que ella tomaba la botella de agua, el propio presidente de Rusia no se lo permitió y tuvo un gesto de amabilidad para hacerla sentir cómoda. El video del momento se volvió viral y, al día de hoy, las redes sociales no han dejado de reaccionar y hacer memes cada vez que se da un encuentro entre ambos líderes políticos.

La importancia de Argentina para Vladimir Putin

En 2015, y en el marco de una videoconferencia que tuvo con Cristina Kirchner en el 130° aniversario de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Rusia, Vladimir Putin fue ponderado por la entonces presidenta: "Quiero felicitarlo por su excelente intervención en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su discurso fue excelente y fuera de lo convencional de las diplomacia, en la que muchos países están acostumbrados a decir una cosa y después hacen otra. Me gustó mucho su sinceridad y su consecuencia cuando decidió enfrentar decididamente la lucha contra el terrorismo global".

Vladimir Putin y Cristina Fernández de Kirchner, socios políticos.

Por su parte, Putin le devolvió el elogio a Cristina y le manifestó: "La base sólida de relaciones bilaterales que hemos establecido hoy nos da la oportunidad, con mucho éxito, de desarrollar la asociación estratégica, relaciones comerciales y culturales para el bienestar de nuestro pueblos. Es algo por lo que podemos agradecerle a usted, señora presidente. Argentina era y es uno de los socios principales en la región latinoamericana".

El costoso regalo que Vladimir Putin le hizo a Verónica Ojeda cuando salía con Maradona

A principios de 2021, Mario Baudry -abogado de Dieguito Fernando y actual pareja de Verónica Ojeda-, reveló que Vladimir Putin tuvo una relación tan cercana a Diego Maradona que a su entonces pareja le hizo un lujoso obsequio: se trata de un árbol de oro y diamantes que, al día de hoy, conserva muy bien.

Verónica Ojeda y el regalo que le hizo Vladimir Putin cuando era pareja de Diego Maradona.

Durante el programa Los Ángeles de La Mañana, Barby Franco le comentó a Baudry: "Tengo entendido que el presidente Putin le regaló un árbol de oro y diamantes a Maradona. ¿Lo pudieron encontrar?". Aun así, el letrado la corrigió y le aclaró: "No, eso se lo regaló a Verónica. Lo tiene guardado hace muchos años. Es muy chiquito. Es un presente, algo muy chico".

El costoso árbol que Vladimir Putin le regaló a Verónica Ojeda.

Por qué Vladimir Putin no tiene ni usa redes sociales

Vladimir Putin siempre ha sido consultado acerca del motivo por el cual no utiliza redes sociales como Instagram o Twitter, herramientas que utilizan miles de políticos de distintas partes del mundo: "Mi jornada de trabajo termina tan tarde que no tengo tiempo para Instagram. Solo pienso en llegar lo antes posible a casa y a la cama", explicó en 2017 y en el marco de la conferencia 'Conversación no infantil con Vladímir Putin'. Y advirtió que está al tanto de todas las cuentas fake que le han hecho: "Yo no tengo ninguna relación con esas cuentas. Lo que ahí escriben en mi nombre, no lo escribo yo. Espero que en esas cuentas no escriban nada malo, pero en cualquier caso no soy yo".