El Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba clausuró un establecimiento dedicado a la venta y faenamiento clandestino de carne porcina en la localidad de General Cabrera, departamento Juárez Celman, en la provincia de Córdoba, tras detectarse un brote de triquinosis que afectó a trece personas en la provincia. El operativo fue encabezado por la Dirección General de Fiscalización y Control, con el apoyo de la Policía Rural Sur y la Municipalidad local.

Según revelaron los informes, las autoridades decomisaron y destruyeron aproximadamente 100 kilos de carne y subproductos que no contaban con la habilitación sanitaria correspondiente. La investigación del Ministerio de Salud determinó que los afectados habrían consumido chorizos caseros adquiridos en un domicilio particular, elaborados sin ningún tipo de control veterinario. Todos los pacientes fueron puestos bajo seguimiento médico ambulatorio y, según confirmaron las autoridades sanitarias, evolucionan favorablemente.

La clausura del establecimiento se enmarca en una serie de acciones conjuntas que buscan reforzar los controles sobre la producción y comercialización de alimentos de origen animal, especialmente en zonas rurales donde es frecuente la elaboración casera de embutidos. Los inspectores constataron que las condiciones higiénico-sanitarias del lugar eran “totalmente inadecuadas”, y aplicaron las leyes provinciales N.º 8.417, N.º 10.326 y N.º 6.974, que regulan la inocuidad alimentaria y la actividad de faena.

Qué es la triquinosis, la enfermedad por consumo de carne cruda

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite al consumir carne de cerdo cruda o mal cocida infectada con el parásito Trichinella spiralis, puede provocar fiebre, dolores musculares, cefalea, hinchazón de los párpados y trastornos digestivos.

Las autoridades sanitarias recordaron que los síntomas pueden aparecer entre cinco y 40 después de la ingesta, y que ante cualquier signo de alarma es fundamental acudir de inmediato a un centro de salud para recibir diagnóstico y tratamiento adecuados.

Desde el Ministerio de Bioagroindustria insistieron en la importancia de adquirir productos cárnicos solo en establecimientos habilitados y exigir siempre los sellos oficiales de inspección veterinaria. "El consumo de alimentos sin control sanitario representa un riesgo grave para la salud pública. No se trata solo de un incumplimiento legal, sino de una práctica que puede tener consecuencias muy serias", advirtieron fuentes del organismo.

Asimismo, el Ministerio de Salud provincial reiteró la recomendación de evitar la elaboración y el consumo de chacinados caseros sin análisis previo de triquinosis, práctica que debe realizarse obligatoriamente en laboratorios habilitados. Para realizar denuncias o consultas, los ciudadanos pueden comunicarse con la Dirección General de Fiscalización y Control (DGyFC) a través de la plataforma digital oficial.

Con estas medidas, el Gobierno provincial busca frenar la propagación de enfermedades zoonóticas y reforzar la trazabilidad de los alimentos que llegan a la mesa de los consumidores. La clausura en General Cabrera marca un nuevo paso en la estrategia de fiscalización sanitaria en Córdoba, que combina controles en territorio con campañas de concientización sobre el consumo responsable y seguro de productos de origen animal.