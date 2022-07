Deniegan la libertad a Marcos Bazán e irá de nuevo a juicio por el crimen de Anahí Benítez

Este martes denegaron la libertad o libertad condicional a Marcos Bazán, el hombre condenado a cadena perpetua por el femicidio de Anahí Benítez. El acusado irá nuevamente a juicio.

Este martes denegaron la libertad o libertad condicional a Marcos Esteban Bazán, el hombre condenado a cadena perpetua por el femicidio de Anahí Benítez en 2017. A pesar de que lo anularon en primera instancia en diciembre del 2021, Bazán irá a juicio junto a Marcelo Villalba, quien también será juzgado. Este último fue beneficiado por un peritaje que determinó que padecía trastornos psiquiátricos y aún no fue enjuiciado.

Anahí fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo. El 4 de agosto su cadáver fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina. La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que en esas condiciones había sido abusada.

La resolución y la fecha del juicio a Marcos Bazán

Conforme surge de la causa principal, atento su estado y, teniendo en cuenta que la señora Agente Fiscal -Dra. Mariana Monti-, tomó intervención en estos actuados con fecha 29/04/22, solicitando en consecuencia un término prudencial para poder estudiar la causa previo a la designación del juicio oral y, con posterioridad, el Dr. Guillermo M. Bernard Krizan -letrado patrocinante de la particular damnificada- en su escrito del 16/05/22, informa que su esposa se encontraba cursando el sexto mes de embarazo de gemelas de mellizas, con fecha presunta de parto para la última semana de julio o primera de agosto, por lo que se encontraría en condiciones de asistir al juicio a partir del mes de octubre y, por su parte, la Dra. Cristina Vanesa Fau -defensora particular del incusado Bazán-, también en su presentación del 26/05/22, hace saber que por encontrarse cursando un embarazo, no se encontraría disponible del 24/8 al 24/11 del corriente año, teniendo en cuenta la complejidad de estos acusados y el cronograma de asignación de salas para los Debates Orales y Públicos, se designó fecha para los días 01, 03, 07, 09, 13, 15, 21, 23, 27, 29 del mes de marzo de 2023, a partir de las 09:00 horas, a fin de dar inicio al DEBATE ORAL Y PÚBLICO (Artículos 339 y 342 del Código Procesal Penal).

Por los motivos expuestos, el Tribunal en lo Criminal Nro. 7 Departamental, por mayoría:

RESUELVE:

1.- DENEGAR EL PEDIDO DE MORIGERACIÓN A LA MEDIDA DE COERCIÓN impuesta a BAZÁN MARCOS ESTEBAN, peticionada por su defensa particular, por los argumentos vertidos en el considerando.

Femicido de Anahí Benítez: la orden de liberar a Marcos Bazán en junio del 2022

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires ordenó la liberación de Marcos Bazán en el marco de la causa que investiga el femicidio de Anahí Benítez, la joven de 16 años que fue asesinada en 2017 y cuyo cuerpo apareció en la reserva Santa Catalina. En 2020, Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora había condenado a Bazán al considerarlo coautor del femicidio, mientras que el Tribunal de Casación anuló este año la condena que definió como "arbitraria" y ordenó que se realice un nuevo juicio.

La causa tenía como condenados a Marcos Bazán, a quien acusaron de prestar la casa donde denuncian que fue estrangulada Anahí, y a Marcelo Villalba, quien tenía en su propiedad el teléfono de la víctima y cuyo semen fue encontrado en el cuerpo de la menor. Lo insólito era que no existían pruebas materiales contundentes contra Bazán y el propio Villalba había declarado que no lo conocía.