La familia de Silvina Luna podrá presenciar la autopsia: cómo será el procedimiento

El juez de instrucción de la causa que investiga la muerte de la modelo y actriz dio la autorización. Lo había recomendado la Directora del Cuerpo Médico Forense.

El juez de instrucción Luis Schlegel autorizó la autopista del cuerpo de Silvina Luna y permitió que familiares de la modelo y actriz puedan presenciar el procedimiento. Lo podrán hacer desde un “ojo de buey” fuera del quirófano.

Se trata de una recomendación de la Directora del Cuerpo Médico Forense al juez que se lo hizo saber a la familia de la joven. La autorización es al hermano de Silvina Luna, Ezequiel Matías Luna, que podrá seguir la autopsia desde afuera del quirófano y a través de un “ojo de buey”.

“Requiérase al tanatólogo que vaya a realizar la autopsia, la extracción y reserva de triple juego de muestras de cabello y humor vítreo para eventualmente ser sometidas a pericias posteriores”, ordenó el juzgado. Luego de la autopsia, la Justicia investigará si su muerte Silvina Luna está relacionada con la intervención quirúrgica estética que se hizo con Aníbal Lotocki años atrás.

Ayer, Schelgel ordenó que se realice la autopsia al cuerpo de Silvina Luna, pero el abogado de la familia de la modelo y actriz fallecida el jueves pasado, Fernando Burlando, iba a solicitar “que se postergue” hasta que se cumpla con el requisito de notificar a las partes y dar intervención a la fiscalía, de modo de “ofrecer todas las garantías” procesales. Sin embargo, el procedimiento se autorizó y se está llevando adelante.

“La autopsia está ordenada para mañana (es decir para hoy), pero nosotros vamos a pedir que se postergue, que se notifique a las partes y que se le dé intervención a la Fiscalía”, sostuvo ayer el abogado que representó a Luna en el juicio que concluyó el año pasado con la condena de Lotocki a cuatro años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación por “lesiones graves” en perjuicio de su clienta, de Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.

El letrado aseguró que si bien la familia está reclamando mayor celeridad a la justicia para poder rendir un último homenaje a Silvina Luna, “tampoco se pueden hacer las cosas a las apuradas, tapando agujeros de manera imprudente porque los medios de comunicación empiezan a tomar el tema”.

“Acá hay partes y hay que respetar sus derechos notificándolas para que se haga instrucción, pero hasta ahora eso no se ha hecho y se ha ordenado igual (la autopsia) -vaya uno a saber por qué- por parte de un juez que antes se había declarado incompetente”, remarcó. Además de Schelgel, se habían declarado incompetentes hasta ayer los jueces Alejandro Ferro y Carlos Rengel.

“Hay urgencia en realizar la diligencia, pero necesitamos que se haga correctamente, por eso hay que reordenar el procedimiento y cubrir la legalidad en todos sus aspectos”, agregó.

Presentación del hermano de Silvina Luna

En la presentación, Ezequiel Matías Luna, hermano de la modelo y actriz fallecida, se constituye como particular querellante y solicita que "se castigue al responsable con el máximo legal, y que me tenga en el carácter de querellante particular en un todo de acuerdo con lo preceptuado por los arts. 82 a 86 inclusive, del Código de Procedimiento penal, como así también receptar mi reserva de constituirme en actor civil (arts. 87 y sgts. Del Código Citado ut supra), para lo cual autorizo expresa y formalmente a mis letrados patrocinados para que procedan consecuentemente con todas las facultades y prerrogativas de ley".

"El fallecimiento de Silvina no es una muerte natural, sino por el contrario se trata de una muerte violenta. Tampoco tengo duda alguna de que la muerte, precedida de una prolongada agonía, de años de sufrimiento y padecimiento físico y psíquico, guarda relación de causalidad directa con el accionar del sentenciado Aníbal Rubén Lotocki", agrega el escrito, al que accedió Télam.

"Entiendo que el deceso de mi hermana se corresponde con una muerte violenta, es obligación de la justicia realizar con la celeridad del caso, todas las medidas necesarias para determinar las causas de la muerte y de esa forma dar una respuesta adecuada a las víctimas en mi caso familiar por ser el hermano de Silvina", abunda.

"Lotocki ocultó a Silvina en forma intencional las consecuencias posibles de la aplicación de sustancias de relleno, es más no documento esta situación en su historia clínica, ausencia de consentimiento informado, documentos objeto de secuestro en su oportunidad en las constancias que surgen la causa Nro. 50.949/2015 del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 28", se lee en otro párrafo de la presentación.

El mismo día de la muerte de Luna en el Hospital Italiano de Buenos Aires el titular de la Fiscalía N° 29 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, Sandro Abraldes, solicitó a la Cámara Nacional de Casación que ordene la preservación del cuerpo de Luna para realizar la correspondiente autopsia, lo que fue ordenado por al día siguiente por el TOCC N° 28.

Por otro lado, Burlando explicó que la muerte de su defendida ameritó la presentación de “una nueva denuncia” por parte de la familia, en lugar de insistir con la vieja causa para “economizar pasos procesales”.

Burlando confía en que “no va a ser muy complicado” demostrar el nexo causal entre la muerte de Luna y las intervenciones que le practicó Lotocki porque además “hay abundante bibliografía y papers (informe) realmente muy categóricos que hablan del vínculo entre el metacrilato, granulomas, hipercalcemia, y los depósitos de calcio en el riñón”.

“Si se establece este nexo causal -para nosotros fácil y científicamente acreditable- entre la aplicación de este material en las cantidades y formas que lo hizo y el fallecimiento de Silvina, automáticamente vamos a pedir que se lo convoque a indagatoria y a pedir su detención”, concluyó.