Un adolescente colombiano creó un dispositivo que procesa el canto de las aves y lo convierte en vibraciones para personas con discapacidad auditiva.

Juan Sebastián Ávila Pérez, un joven colombiano de apenas 14 años oriundo de Neiva, creó un dispositivo revolucionario llamado “Alas de Inclusión” que permite a personas sordas experimentar el canto de las aves a través de vibraciones. Su invento fue reconocido a nivel internacional por su aporte a la inclusión y la conservación ambiental.

{{{htmlAmp}}}

El proyecto nació de una observación simple pero profunda: los niños sordos enfrentan una barrera importante en actividades de observación de aves porque dependen mucho del sonido para identificarlas. Por eso, junto con un profesor de su colegio, Juan Sebastián comenzó a diseñar un prototipo portátil basado en tecnología vibrotáctil.

¿Cómo funciona el dispositivo "Alas de Inclusión" para personas sordas?

Este sistema capta los sonidos emitidos por las aves y los convierte en vibraciones que se sienten en el brazo, creando patrones táctiles distintos según las características acústicas de cada especie. De esta manera, quienes no pueden oír pueden igual identificar y disfrutar la diversidad de cantos naturales.

“Alas de Inclusión” no surgió de la nada: la pasión de Juan Sebastián por las aves viene de años atrás. En 2020, ya había iniciado una campaña comunitaria para proteger la biodiversidad aviar en Colombia, realizando talleres, charlas, jornadas de siembra y recolección de residuos. Esa experiencia unió dos mundos que suelen estar separados: la observación de aves y la accesibilidad para personas sordas.

Juan Sebastian Ávila Pérez fue premiado en "Eco-Hero de Action for Nature", de Estados Unidos, por el proyecto “Alas de Inclusión: Tecnología para el Avistamiento de Aves para Personas Sordas”.

Un prototipo en evolución: de la prueba de concepto a un dispositivo portátil

Actualmente, el proyecto superó su primera prueba de concepto y avanza en ajustes para hacerlo más pequeño, mejorar el cableado y que sea cómodo de llevar en el brazo. La innovación apunta a que más personas puedan conectarse con la naturaleza y se interesen por su cuidado.

¿Qué reconocimiento internacional recibió Juan Sebastián Ávila Pérez?

El impacto de “Alas de Inclusión” llevó a Juan Sebastián a obtener el tercer puesto en los International Young Eco-Hero Awards 2026, en la categoría para jóvenes hasta 14 años. Esta distinción es entregada por Action For Nature, una organización global que premia iniciativas ambientales lideradas por niños y adolescentes.

En la edición 2026 del concurso participaron 476 proyectos de 50 países, y se eligieron 16 ganadores entre 10 y 16 años, con propuestas que van desde la conservación marina hasta la tecnología sostenible. El reconocimiento se anunció oficialmente en agosto de ese año.