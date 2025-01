Alerta: el SMN advirtió fuertes tormentas y granizos para hoy, sábado 4 de enero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una fuerte advertencia por tormentas y granizo durante este fin de semana. Se espera que el primer fin de semana de 2025 tenga malas condiciones climáticas a lo largo de todo el país. Además de lluvias, se esperan ráfagas y granizo en varios sectores del territorio argentino, en un total de seis provincias diferentes.

Según el SMN, hay alerta amarilla para este sábado 4 de enero en el norte y el sur del país. “El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y principalmente, abundante caída de agua en cortos períodos", anunció.

Las zonas del norte del país que tienen alerta amarilla son Salta y Jujuy, mientras que San Luis, Mendoza, Río Negro y Chubut tienen alerta naranja. Además, se esperan precipitaciones entre 15 y 30 mm. Además, se dice que habrá tormentas ailsadas, "algunas localmente fuertes o severas" en la zona de la Cordillera de los Andes. "Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ráfagas que pueden superar los 70 km/h, ocasional caída de granizo y fuerte actividad eléctrica”, detalla el informe.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortar el suministro eléctrico.

Evitar actividades al aire libre.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Evitar sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua se escurra.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad.

No meterse a la pileta, playas, ríos, lagos o lagunas durante una tormenta.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

"No tiene experiencia": meteorólogos rechazaron al nuevo titular del SMN

El Gobierno nacional designó al ex combatiente de Malvinas Antonio José Mauad como director del SMN. Sin embargo, esta designación por parte del gobierno de Javier Milei fue repudiada por el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), ya que afirmaron que Mauad "no tiene experiencia demostrable" en la temática y que no fueron consultados para la elección del director del SMN.

Mauad, licenciado, comodoro retirado y ex combatiente de Malvinas, fue designado al frente del SMN el lunes 30 de diciembre de 2024, a través del decreto 1129, publicado en el Boletín Oficial. Esta decisión fue llevada a cabo por el Ministerio de Defensa que oficializó el puesto, en carácter "ad honorem” tras la renuncia de Alejandro de la Torre, y luego de un mes del área acéfala.

Según narró el comunicado de la CAM, este ente "solicitó vista del expediente de designación para Director del SMN, con el objeto de realizar comentarios por interés legítimo de nuestra asociación, el CAM, la cual vela por la defensa de los intereses de los profesionales del ámbito de la meteorología".

"Sin embargo, el Ministerio de Defensa no otorgó dicha vista", sintetizaron. El organismo que nuclea a los meteorólogos argentinos puntualizó que "semanas antes" se puso "a disposición de los funcionarios del Ministerio de Defensa para colaborar en la selección de un perfil técnico-científico idóneo y brindar asesoramiento en temas vinculados a la gestión estratégica del SMN".

"Se enviaron cartas tanto a la Jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa, Luciana Carrasco, y al recién designado Secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Mario Katzenell. Ante la falta de respuesta, recurrimos al reclamo público a través del video difundido por las redes sociales del CAM el día 20 de diciembre, que trascendió rápidamente a los medios de comunicación", explicaron.

Para la CAM, Mauad "no cumple con los requisitos establecidos por el decreto 1432/2007", donde se establece la creación y las actividades del SNM, ya que argumentaron que "no tiene experiencia demostrable de gestión en el ámbito de la meteorología".