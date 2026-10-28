El servicio incluye pileta y queda a metros del río: el hotel de Tigre que ofrece 15% de descuento para jubilados. Foto: Río Tigre Hotel

Si hay que pensar un destino cercano a la Ciudad de Buenos Aires para hacer una escapada y estar en contacto con la naturaleza, Tigre es una gran opción. Para quienes buscan descansar unos días sin gastar de más, el Río Tigre Hotel ofrece un 15% de descuento para jubilados en estadías de lunes a viernes. Se trata de un lugar perfecto para descansar, frente al río y rodeado de jardines pintorescos.

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Rio Tigre está ubicado frente al río, de allí su nombre, y muy cerca de Paseo Victorica. Se trata de uno de los hoteles más antiguos de la zona, por lo que sus dueños conocen a la perfección como tratar a quienes se alojan. Quienes descansan allí unos días suelen elogiar sus jardines e instalaciones, que conservan parte de su historia. De todas formas, con el correr de los años el hotel se fue modernizando, con la refacción de las habitaciones y la inclución de nuevo servicios como Wi-Fi y televisores.

Río Tigre Hotel tiene un 15% de descuento para jubilados. Foto: Río Tigre Hotel

Además de estar incluídos el desayuno y la conexión a internet, el hotel dispone de pileta al aire libre, solárium, atención las 24 horas y asesoramiento turístico para quienes quieran recorrer Tigre. En cuanto a las habitaciones, hay de distintos tipos y valores, desde individuales, dobles, triples y cuádruples, según la cantidad de personas que viajen y el presupuesto.

Cuánto cuesta alojarse en el hotel de Tigre

De acuerdo con las tarifas publicadas en el sitio web de Río Tigre Hotel, una habitación doble cuesta desde $70.000 por noche, más $14.700 en impuestos y cargos. Las habitaciones triples parten de $91.000 y las cuádruples, de $105.000, más los impuestos correspondientes.

En el caso de los jubilados, las tarifas son menores ya que pueden acceder a un 15% de descuento. Para tener el beneficios deben presentar el carnet que acredita su condición. Vale aclarar que la promoción solo está disponible para estadías de lunes a viernes, está sujeta a disponibilidad y no es acumulable con otros descuentos.

Dónde queda Río Tigre Hotel y cómo llegar desde CABA en auto

Río Tigre Hotel está ubicado en Lavalle 289, en Tigre, frente al río y a pocos pasos del Paseo Victorica. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje en auto lleva aproximadamente entre 35 y 50 minutos, según el punto de partida y el tránsito. Para llegar, una de las opciones es tomar la avenida General Paz y continuar por el Acceso Norte, ramal Tigre, hasta ingresar a la localidad. Desde allí, se puede seguir las indicaciones hacia el centro de Tigre y el Paseo Victorica para llegar al hotel.