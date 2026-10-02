Trenes Argentinos reforzará este sábado 3 y domingo 4 de octubre el ramal Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento por la 52ª Peregrinación Juvenil a Pie a la Basílica de Luján. El operativo incluirá servicios adicionales entre Moreno y Luján, además de un cronograma especial orientado a facilitar el traslado de los peregrinos hacia la localidad del oeste bonaerense.

{{{htmlAmp}}}

"Trenes Argentinos informa que, con motivo de la 52.ª peregrinación juvenil a pie a la basílica de Luján, que se realizará este fin de semana, se dispondrán servicios adicionales en el ramal Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento, durante el sábado 3 y el domingo 4 de octubre", informó la compañía en su sitio oficial.

Tren Sarmiento: horarios especiales del sábado 3 de octubre

El sábado 3 de octubre, los servicios adicionales Moreno-Luján partirán a las 4:30, 5:30, 7:00, 7:50, 9:36, 10:21, 12:13, 13:13, 14:43, 15:48, 17:31, 18:08, 19:59, 20:58, 22:46 y 23:43.

En sentido contrario, las formaciones especiales Luján-Moreno saldrán a las 5:54, 6:54, 8:24, 9:14, 11:00, 11:45, 13:37, 14:37, 16:07, 17:12, 18:55, 19:32, 21:23 y 22:22.

Las unidades circularán por el tramo del ramal Moreno-Mercedes comprendido entre ambas estaciones y tendrán parada en las ocho estaciones intermedias.

Tren Sarmiento: los horarios especiales del domingo 4 de octubre

El domingo 4, los servicios adicionales comenzarán durante la madrugada. Desde Moreno hacia Luján, las salidas están previstas a las 0:48, 1:39, 2:29, 3:55, 4:30, 5:30, 7:00, 8:01, 10:21, 12:13, 13:13 y 17:28.

Desde Luján hacia Moreno, las formaciones partirán a las 0:10, 1:08, 2:12, 3:03, 3:59, 4:48, 5:20, 5:54, 8:24, 9:25, 11:45, 13:37, 16:07 y 18:52.

Además, Trenes Argentinos incorporará un servicio eléctrico especial desde Moreno hasta Liniers a las 2:30 del domingo, que también se detendrá en todas las estaciones intermedias.

¿Cuáles son las estaciones donde se detendrán las formaciones del tren Sarmiento?

El tramo Moreno-Luján cuenta con diez estaciones en total, incluida la cabecera de origen y la de destino. En el recorrido se encuentran La Reja, Francisco Álvarez, Ingeniero Pablo Marín, Las Malvinas, General Rodríguez, La Fraternidad, Lezica y Torrezuri y Universidad de Luján, antes de llegar a Luján.

Quienes lleguen desde la Ciudad de Buenos Aires pueden utilizar el ramal eléctrico Once-Moreno y realizar la combinación en Moreno con el servicio hacia Luján, ya que ambos recorridos forman parte de la línea Sarmiento.