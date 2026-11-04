La empresa llegó a producir cinco millones de artículos por año y despidió a sus últimos empleados.

Una empresa argentina de agendas con casi ocho décadas de trayectoria quebró en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y despidió a los últimos trabajadores que quedaron en la planta.

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La Justicia dispuso la liquidación de Russ S.R.L., fabricante artículos de librería bajo la marca Citanova, después de que fracasaran los intentos por superar su crisis financiera. La compañía, que había llegado a producir millones de unidades por año, terminó con la desvinculación de sus 38 empleados.

La quiebra había sido decretada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 24, luego de un proceso de deterioro que incluyó un concurso preventivo de acreedores. La caída de las ventas, la retracción del consumo y los cambios en los hábitos de compra profundizaron las dificultades económicas hasta volver inviable la continuidad de la estructura original.

Fundada en 1946, Citanova se convirtió durante décadas en una marca reconocida del sector gráfico y de librería. Su catálogo llegó a superar los 1.500 modelos de agendas, cuadernos, libretas, carpetas y otros productos de papelería, con una producción anual cercana a los cinco millones de unidades.

Los registros de ventas muestran la magnitud del retroceso que atravesó el negocio. En 2013, la compañía comercializaba alrededor de 800.000 agendas anuales. Cinco años después, ese volumen había caído a poco más de 315.000 ejemplares. La transformación de los hábitos de consumo, con una menor demanda de productos tradicionales de papelería, afectó progresivamente a la empresa. A ese escenario se sumaron las consecuencias de la pandemia y la pérdida de poder adquisitivo, que profundizaron la contracción del mercado interno.

La reducción de las ventas impactó sobre los niveles de producción y los ingresos, mientras la firma acumulaba dificultades para sostener sus compromisos financieros. La resolución judicial derivó en el cierre de la estructura productiva y la desvinculación de los 38 empleados que integraban la planta laboral. En paralelo, comenzó el proceso de liquidación de los activos para atender las obligaciones pendientes.

Que pasará con Citanova tras la quiebra

En medio de la liquidación apareció una alternativa para preservar parte del patrimonio industrial de la histórica fabricante. Papiens S.R.L. adquirió la marca Citanova y un conjunto de activos que incluye maquinaria, vehículos, mobiliario y un importante stock de productos terminados.

La operación abre la posibilidad de que la marca continúe en el mercado bajo una nueva administración, aunque no implica por sí misma la reapertura de la planta ni la reincorporación de los trabajadores despedidos.