El seguro se negó a pagarle el robo de su moto por un insólito detalle: el fallo judicial que sentó un precedente clave

La aseguradora se negaba a pagar alegando la falta de “traba volante” y linga a la moto robada.

Un caso judicial en La Paternal dejó en claro que las aseguradoras no pueden rechazar coberturas sin fundamentos claros y cumplir con los plazos legales. Un joven de 24 años sufrió el robo de su Honda XR 150 en octubre de 2022 y tuvo que enfrentar la negativa de su compañía de seguros para recibir la indemnización.

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La aseguradora alegó que la moto no contaba con una "traba volante" ni linga de seguridad, por lo que se excusó de cubrir el siniestro alegando "culpa grave" del asegurado. Sin embargo, tras una demanda, la Justicia falló a favor del motociclista y le ordenó a la empresa pagar la indemnización correspondiente, además de una multa de un millón de pesos.

El fallo de primera instancia consideró que la póliza no especificaba que la ausencia de esas medidas fuera una causal de exclusión ni que implicara dolo o culpa grave. Además, destacó que la aseguradora rechazó la cobertura fuera del plazo legal de 30 días, lo que, según la Ley de Seguros, implica una aceptación tácita de responsabilidad.

La compañía formalizó su negativa recién en diciembre de 2022, semanas después del robo, mediante una carta documento. Ante esta situación, el joven inició un reclamo judicial que incluyó daños materiales, privación de uso, daño moral y daño punitivo.

Los argumentos del fallo

En la apelación, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la condena a la aseguradora y amplió la indemnización. El tribunal señaló que las exclusiones deben estar claras en la póliza, cosa que no ocurrió, y que la carga de la prueba de culpa grave recae sobre la compañía, no el damnificado.

También consideraron que la privación de uso de la moto justifica un resarcimiento sin necesidad de pruebas adicionales. Por otro lado, reconocieron un daño moral de $600.000 por la demora y la negativa injustificada de la empresa. Además, la Cámara impuso un daño punitivo de $1.000.000 por la conducta dilatoria y la vulneración de derechos del consumidor, debido a que la aseguradora rechazó la cobertura por una causal no pactada y con exigencias poco claras.

Motociclista sufrió el robo de su moto Honda y logró que la Justicia le diera la razón ante la negativa de su aseguradora.

El fallo deja un precedente importante para las compañías de seguros, destacando la obligación de informar con precisión las condiciones y de respetar los plazos legales para responder a los siniestros. También resalta la protección judicial hacia los consumidores frente a prácticas abusivas.

Finalmente, el tribunal ordenó que la aseguradora pague las costas del proceso al considerarla "sustancialmente vencida". Este caso marca un límite claro sobre cómo deben actuar las aseguradoras ante reclamos y la importancia de la transparencia en las pólizas.