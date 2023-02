Manejaba con un nene encima y le quitaron el carnet de conducir

El chofer de la Línea 343 fue inhabilitado y se esperan sanciones "más severas" por su repudiable comportamiento mientras prestaba servicio.

Un conductor de la Línea 343 fue suspendido por manejar un colectivo con un menor sentado encima mientras prestaba servicio en territorio bonaerense, según informó en la jornada del martes la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de Ministerio de Transporte de la provicina de Buenos Aires. Desde los organismos, se decidió retirarle la licencia de conducir e inhabilitarlo por dicha infracción.

A través de redes sociales, la ANSV -organismo del Ministerio de Transporte- tomó conocimiento de las acciones imprudentes que estaba realizando un conductor de la Línea 343, al poner a un niño en su falda y manejar un colectivo. Con dicha acción, no solo puso en riesgo la vida del menor sino también de los pasajeros mientras circulaba por la localidad de Ciudadela. Más allá de la inhibición, se espera una sanción "de las más serveras" debido a que tiene un registro de conductor profesional.

"Es imposible no indignarse con este tipo de conductas. Los niños no deben ir al volante. No hay excusa alguna que sea válida para justificar este tipo de acciones. Es totalmente irresponsable y por tal motivo accionamos inmediatamente cuando vimos estas imágenes. Logramos identificarlo y luego suspenderlo, con el anhelo de que pueda reflexionar sobre la maniobra tremendamente peligrosa que realizó poniendo en riesgo la vida del niño y de los pasajeros que llevaba arriba del colectivo", explicó Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV.

Según informaron los organismos, el responsable tiene Licencia Nacional de Conducir radicada en Caseros, Partido de Tres de Febrero, y al quedar suspendido, deberá realizar un nuevo examen psicofísico para determinar su aptitud al volante. Por su parte, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, expresó: "Este accionar rompe todas las reglas, es una actitud temeraria tanto para el menor como para los pasajeros".

El irresponsable momento:

"Ante esta irresponsabilidad hay que ser muy contundente, por eso resolvimos suspender la licencia del conductor, obligarlo a realizar una capacitación y rendir nuevamente un examen para que entienda los riesgos a los que se expuso con el menor al volante y a los pasajeros de la unidad. Debemos seguir trabajando en el cambio cultural para ser más consciente a la hora de conducir, sobre todo transporte público", precisó.

La suspensión del chofer surge a partir de la disposición 384/2020 impulsada por la ANSV, que permite la inhabilitación provisoria de la Licencia Nacional de Conducir, de conductores que presenten algún tipo de alteración de su aptitud y que registren un grave peligro para la seguridad vial.